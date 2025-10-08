Фінансові новини
Міжнародні резерви зросли до 46 мільярдів доларів у вересні
23:54 07.10.2025 |
У вересні резерви зросли на 1,1% і становили 46,5 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Національний банк України.
Така динаміка зумовлена надходженнями від міжнародних партнерів на тлі зменшення обсягів чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку на 15% - до 2,2 млрд дол.
На валютні рахунки уряду в НБУ у вересні надійшло 2,9 млрд дол, у тому числі:
* 1 431,7 млн дол - через рахунки Світового банку;
* 1 170,5 млн дол - від ЄС в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
* 298,4 млн дол - від розміщення ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 563,6 млн дол, у тому числі:
* 464,4 млн дол - обслуговування та погашення ОВДП;
* 62,2 млн дол - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
* 6,4 млн дол - обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
* 30,6 млн дол - сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,4 млн дол.
