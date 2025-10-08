Фінансові новини
- 08.10.25
- 00:14
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Мінфін розмістив ОВДП на ₴23,3 мільярда
Міністерство фінансів України 7 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,3 млрд гривень в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Перший аукціон з розміщення ОВДП у жовтні приніс до державного бюджету 23,3 млрд грн в еквіваленті. Із них 14,9 млрд грн - від продажу гривневих паперів, а 203 млн дол. США - від валютних облігацій", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:
* 5,3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року,
* 5,2 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року,
* 4,4 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.
Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 203 млн дол. під 4,09% з погашенням через 1,5 року.
Від початку 2025 року через розміщення ОВДП вже залучено 431,8 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|134*
|135
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000237416
|Первинне
розміщення
UA4000237424
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|07.10.2025
|07.10.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|08.10.2025
|08.10.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|24.12.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|24.06.2026
|Дата оплати відсотків
|18.11.2026
|23.12.2026
|Дата оплати відсотків
|23.06.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|406
|623
|Дата погашення
|18.11.2026
|23.06.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|5 521 340 000
|6 231 746 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|42
|22
|Кількість задоволених заявок, шт.
|42
|22
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.10
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|5 311 567 921.98
|5 242 350 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|136
|137*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Первинне
розміщення
UA4000237432
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|07.10.2025
|07.10.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|08.10.2025
|08.10.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|18.12.2025
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|18.06.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|17.12.2026
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|17.06.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|20.45
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|4.09
|Термін обігу (днів)
|1 085
|617
|Дата погашення
|27.09.2028
|17.06.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|4 374 697 000
|246 007 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|4 374 697 000
|200 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 050 459 000
|200 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|27
|61
|Кількість задоволених заявок, шт.
|27
|57
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|4.15
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|3.95
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|4.10
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|4.09
|Надходження до бюджету
|4 386 166 405.25
|202 509 682.10
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
