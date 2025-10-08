Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розмістив ОВДП на ₴23,3 мільярда

23:51 07.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 7 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,3 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Перший аукціон з розміщення ОВДП у жовтні приніс до державного бюджету 23,3 млрд грн в еквіваленті. Із них 14,9 млрд грн - від продажу гривневих паперів, а 203 млн дол. США - від валютних облігацій", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:

* 5,3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року,
* 5,2 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року,
* 4,4 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.

Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 203 млн дол. під 4,09% з погашенням через 1,5 року.

Від початку 2025 року через розміщення ОВДП вже залучено 431,8 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону134*135
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
UA4000237416		Первинне
розміщення
UA4000237424
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 07.10.2025 07.10.2025
Дата оплати за придбані облігації 08.10.2025 08.10.2025
Дата оплати відсотків 19.11.2025 24.12.2025
Дата оплати відсотків 20.05.2026 24.06.2026
Дата оплати відсотків 18.11.2026 23.12.2026
Дата оплати відсотків  23.06.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 406 623
Дата погашення 18.11.2026 23.06.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 521 340 000 6 231 746 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 42 22
Кількість задоволених заявок, шт. 42 22
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.10
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10
Надходження до бюджету 5 311 567 921.98 5 242 350 000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону136137*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236475		Первинне
розміщення
UA4000237432
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 07.10.2025 07.10.2025
Дата оплати за придбані облігації 08.10.2025 08.10.2025
Дата оплати відсотків 01.04.2026 18.12.2025
Дата оплати відсотків 30.09.2026 18.06.2026
Дата оплати відсотків 31.03.2027 17.12.2026
Дата оплати відсотків 29.09.2027 17.06.2027
Дата оплати відсотків 29.03.2028 
Дата оплати відсотків 27.09.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.45
Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.09
Термін обігу (днів) 1 085 617
Дата погашення 27.09.2028 17.06.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 4 374 697 000 246 007 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 374 697 000 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 050 459 000 200 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 27 61
Кількість задоволених заявок, шт. 27 57
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 4.15
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 3.95
Встановлена дохідність, % 17.80 4.10
Середньозважена дохідність, % 17.80 4.09
Надходження до бюджету 4 386 166 405.25 202 509 682.10

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

ТЕГИ

