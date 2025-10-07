Курс долара США підвищується до основних світових валют

Долар США впевнено зміцнюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,40%, ширший WSJ Dollar Index - 0,33%.

У центрі уваги ринків залишається ситуація в США, де вже сьомий день триває шатдаун. Уряд країни призупинив роботу з 1 жовтня через розбіжності демократів і республіканців щодо питання його фінансування. Напередодні Сенат відхилив за підсумками голосування партійні законопроєкти про фінансування федеральних відомств.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що із демократами ведуться переговори про те, щоб задовольнити їхні вимоги. Тим часом лідер демократів у Сенаті Чак Шумер спростував його слова. "Заява Трампа не відповідає дійсності, але якщо він, нарешті, буде готовий працювати з демократами, ми будемо за столом переговорів", - сказав сенатор.

Через шатдаун зупинено публікацію офіційних статданих, зокрема даних ринку праці, на які Федеральна резервна система (ФРС) спирається під час ухвалення рішень щодо подальшого курсу грошово-кредитної політики.

Голова Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джефф Шмід вважає доцільним проведення "злегка обмежувальної" ГКП. "В умовах, коли інфляція залишається надто високою, ГКП має бути спрямована на стримування збільшення попиту, що створить можливість для відновлення пропозиції та послаблення цінового тиску в економіці", - сказав він, виступаючи на заході в Канзас-Сіті.

Шмід зазначив, що ринок праці, хоч і слабшає, залишається в хорошому стані, економіка зберігає імпульс до зростання, а фондові індекси близькі до рекордних максимумів. "З огляду на стан економіки та фінансових ринків, я вважаю поточну політику лише злегка обмежувальною, що, на мій погляд, є правильним підходом", - заявив він.

У середу очікується публікація протоколу вересневого засідання ФРС, а на четвер заплановано виступ глави Федрезерву Джерома Пауелла.

Євро за даними на 15:10 EET торгується зі зниженням на 0,41% від рівня закриття сесії в понеділок, по $1,1667.

Знижувальним фактором для курсу європейської валюти стала відставка прем'єра-міністра Франції Себастьєна Лекорню, який обіймав цю посаду менше місяця. Сформований ним кабінет міністрів зазнав різкої критики з боку опозиції.

Тиск на євро може посилитися, якщо у Франції до нового року буде оголошено дострокові парламентські вибори, оскільки це подовжить період політичної невизначеності, вважає аналітик MUFG Bank Лі Хардман.

"Це знизить імовірність того, що до кінця року євро вийде на наш цільовий показник $1,2, - зазначає він. - Щоправда, ми не впевнені, що парламентських виборів самих по собі буде достатньо, щоб розвернути загальний тренд на зміцнення євро, який спостерігався протягом більшої частини поточного року".

Фунт дешевшає на 0,61%, до $1,3403.

Курс долара до японської єни підвищується на 0,39% і становить 150,93 єни.

Тиск на єну чинила перемога ексміністра внутрішніх справ Японії Санае Такаїті на виборах глави правлячої в країні Ліберально-демократичної партії. Такаїті, яку вважають прибічницею м'якої грошово-кредитної політики, може стати прем'єром Японії.