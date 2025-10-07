Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3077 грн/$1
12:52 07.10.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 жовтня 2025 року.
|Показник
|06.10.2025
|07.10.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3444
|41.3077
|-0.09
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 жовтня - 41,3409 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
