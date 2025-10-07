Азіатські акції піднялися завдяки зростанню технологічних компаній. Японія досягла рекордного рівня на тлі зниження ставок

Азіатські акції піднялися у вівторок, оскільки акції технологічних компаній слідували за зростанням своїх американських аналогів на тлі стійкого оптимізму щодо штучного інтелекту.

Японські ринки продовжували демонструвати кращі результати, досягнувши нових рекордних максимумів після зростання, оскільки обрання прем'єр-міністра, який виступає за м'яку фіскальну політику, послабило бети на подальше підвищення процентних ставок Банком Японії.

Однак обсяги торгів в Азії були невисокими через вихідні дні на ринках Китаю, Гонконгу та Південної Кореї.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали з Волл-стріт, яка в понеділок досягла рекордних максимумів на тлі зростання акцій технологічних компаній, особливо виробників мікросхем.

Однак ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% під час торгів в Азії, що свідчить про можливе охолодження зростання на Волл-стріт на тлі стійких побоювань щодо триваючого закриття уряду США. Кілька представників Федеральної резервної системи, зокрема голова Джером Пауелл, виступлять з промовами цього тижня.

У глобальному масштабі схильність до ризику також знизилася через тривалу політичну кризу у Франції.

Індекс Nikkei 225 зріс на 1% до рекордного рівня 48 544,0 пунктів, а TOPIX досяг піку в 3248,39 пунктів. Обидва індекси торгувалися нижче своїх максимумів о 22:12 за східним часом (04:12 EET).

Промислові компанії продовжували вести індекс вгору, а виробники мікросхем також зростали, слідуючи за зростанням своїх американських колег.

Японські акції піднялися в понеділок після того, як у вихідні консервативна політикиня Санае Такаїчі була обрана лідером правлячої Ліберально-демократичної партії, що зробило її першою жінкою-прем'єр-міністром Японії. Парламентська сесія з цього питання має відбутися в середині жовтня.

Такаїчі вважається прихильницею м'якої фіскальної політики і, як очікується, буде проводити більш експансивну фіскальну політику. Вона також в основному виступала проти підвищення процентних ставок Банком Японії і закликала до більш м'якої політики для підтримки слабкої економіки.

Перспектива більшої державної підтримки сприяла зростанню японських акцій, а промислові компанії виграли від ставок на те, що уряд Такаїчі збільшить витрати на виробництво та оборонну промисловість.

Однак питання щодо того, як саме Такаїчі буде фінансувати додаткові фіскальні витрати, залишилися відкритими, що негативно вплинуло на японську єну та державні облігації.

Акції азіатських технологічних компаній показали найкращі результати за день, слідуючи за нічним зростанням своїх американських аналогів. Виробники мікросхем продемонстрували зростання, слідуючи за майже 24-відсотковим стрибком AMD після того, як компанія виграла контракт на поставку мікросхем для штучного інтелекту OpenAI.

Ця угода посилила надії на те, що попит на штучний інтелект продовжить підтримувати технологічну та мікросхемну галузі. Серед окремих компаній, що продемонстрували зростання, тайванська TSMC піднялася на 2,5% і наблизилася до рекордного максимуму.

Японські Advantest Corp. і Tokyo Electron подорожчали на 2,2% і 1% відповідно, а Renesas Electronics Corp - на 4,6%.

Серед більш широких азіатських ринків індекс STI Сінгапуру зріс на 0,9%, а австралійський ASX 200 впав на 0,3%.

Оператор біржі ASX Ltd впав майже на 2% після того, як його конкурент Cboe Global Markets Inc отримав дозвіл на діяльність як ринок лістингу цінних паперів, що віщує посилення конкуренції в цьому секторі.

Австралійська металургійна компанія South32 Ltd випередила місцеві акції, піднявшись на понад 4% після того, як погодилася продати акції Trilogy Metals Inc на суму близько 17,8 млн доларів Міністерству оборони США.

В інших країнах індекс Nifty 50 в Індії піднявся на 0,4% під час ранкових торгів після того, як піднявся вище 25 000 пунктів під час останніх сесій. Зараз увага зосереджена на майбутньому сезоні звітності за третій квартал, який почнеться цього тижня.

Індійські гіганти в галузі технологічного консалтингу Tata Consultancy Services Ltd. і HCL Technologies Ltd опублікують свої звіти в четвер.