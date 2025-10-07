Єна впала до 2-місячного мінімуму через побоювання щодо виборів в Японії

У вівторок єна ослабла до 2-місячного мінімуму щодо долара, оскільки увага в Японії була прикута до того, хто може приєднатися до адміністрації фіскальної голубки Санае Такаїчі після її перемоги на виборах лідера партії.

Оскільки єна також торгується на рекордно низькому рівні щодо євро, міністр фінансів Японії заявив, що влада стежить за надмірними коливаннями на валютних ринках. Такаїчі, яка, як очікується, стане наступним прем'єр-міністром Японії, обрала колишнього прем'єра Таро Асо віце-президентом своєї правлячої партії.

Євро залишається на нестійкій позиції після відставки прем'єр-міністра Франції, а представники Європейського центрального банку заявили, що може знадобитися зниження процентної ставки. Сьогодні трейдери будуть стежити за виступами представників Федеральної резервної системи, оскільки закриття уряду США заглушає сигнали інших даних.

Оскільки ринки очікують на більшу ясність щодо того, як Такаїчі сформує свій уряд, японські чиновники можуть спробувати знизити курс єни з останніх екстремальних значень, сказав Барт Вакабаяші, керівник токійського відділення State Street.

«Побачимо, чи будуть реалізовані очікувані політичні заходи, з якими вона пов'язана», - сказав Вакабаяші про Такаїчі. Рівень 150 ієн за долар є «дуже важливим з психологічної та економічної точки зору».

«З економічної точки зору та з точки зору конкурентоспроможності підприємств, який рівень є прийнятним для Банку Японії та Міністерства фінансів? Я вважаю, що це нижчий рівень», - додав він.

Єна втратила 0,05% до 150,37 за долар і раніше досягла 150,62, найнижчого рівня з 1 серпня. Японська валюта також впала до 176,35 за євро, нового історичного мінімуму, після чого дещо відновилася.

Такаїчі вважалася найбільш поміркованою серед п'яти кандидатів у суботніх виборах в Ліберально-демократичній партії Японії, які мали замінити прем'єр-міністра Шігеру Ісібу, відомого своїми жорсткими поглядами. Разом із призначенням Асо до свого найближчого оточення у вівторок, вона обрала колишнього міністра фінансів Шунічі Судзукі генеральним секретарем ЛДП.

Залишається значна невизначеність щодо того, чи зможе Такаїчі, як прем'єр-міністр, повністю реалізувати свою програму більш м'якої фіскальної та монетарної політики, сказав Карл Анг, аналітик з фіксованого доходу в MFS Investment Management.

«Одним з факторів, що слід врахувати, є фіскальний консерватор Таро Асо та його фракція, які відіграли важливу роль у успіху Такаїчі на виборах лідера ЛДП», - додав Анг.

Реагуючи на падіння єни, міністр фінансів Японії Кацунобу Като у вівторок повторив, що валюти повинні рухатися стабільно, відображаючи фундаментальні показники.

Аукціон 30-річних японських державних облігацій, за яким пильно стежили, пройшов гладко на наступний день після того, як прибутковість боргу стрибнула до рекордного рівня.

Євро подешевшав щодо долара і фунта стерлінгів на попередній сесії після того, як новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорну і його уряд подали у відставку в понеділок.

ЄЦБ може бути змушений дещо знизити вартість запозичень, якщо ризик надто низької інфляції зросте, але зараз процентні ставки є оптимальними, заявили в понеділок представники керівництва центрального банку.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно кошика валют, залишився стабільним на рівні 98,15. Курс євро майже не змінився і склав 1,1706 долара після падіння на 0,3% у понеділок. Курс фунта стерлінгів ослаб на 0,05% до 1,3474 долара.

У понеділок Білий дім відмовився від твердження президента Дональда Трампа про те, що державні службовці вже звільняються через закриття уряду, але попередив, що втрата робочих місць може стати наслідком того, що протистояння, ймовірно, триватиме вже сьомий день.

Зупинка роботи уряду затримала оприлюднення дуже очікуваного щомісячного звіту про зайнятість за вересень, який мав вийти в п'ятницю, і, ймовірно, відкладе оприлюднення інших важливих даних до відновлення роботи уряду.

Увага ринку зараз зосереджена на ФРС, яка може дати сигнали щодо термінів і масштабів подальшого пом'якшення монетарної політики. Віце-голова ФРС з питань нагляду Мішель Боуман і новопризначений член правління Стівен Міран виступлять з промовами сьогодні, а в середу буде опубліковано протокол засідання Федерального комітету з відкритих ринків за вересень.

Згідно з CME FedWatch Tool, ринки очікують додаткового зниження ставок на 25 базисних пунктів як у жовтні, так і в грудні, з імовірністю 92,5% і 81,5% відповідно.