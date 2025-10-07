Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Валютні інтервенції НБУ впали за тиждень на 40,6% на фоні збільшення купівлі валюти населенням

23:59 06.10.2025

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) минулого тижня скоротив продаж доларів на міжбанківському ринку на $227,2 млн, або на 40,6% - до $332,6 млн, останній раз на такому низькому рівні вони в середині квітня, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, він навіть змін придбати $1,5 млн - це також найкращий результат з середини квітня цього року.

Як свідчить інформація Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти впало до $11,8 млн з $49,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало всього $47,3 млн. Більше того, 29 вересня вперше за довгий час було зафіксовано позитивне сальдо у $49,8 млн.

В той же час на готівковому ринку, навпаки, було зафіксовано суттєве збільшення купівлі валюти населенням, в результаті чого за суботу-четвер негативне сальдо зросло до $132,28 млн з $34,6 млн на позаминулому тижні. Такий результат викликаний також і тим, що після майже місячної перерви купівля безготівкової валюти у вівторок-четвер перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 41,3811 грн/$1, за два дні укріпився до 41,1420 грн/$1, але на кінець тижня знизився до 41,2286 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень змінювався за траєкторію офіційного, тож загалом за тиждень практично не змінився: купівля - біля 41,22 грн/$1, а продаж - близько 41,30 грн/$1.

"Короткостроково (1-2 тижні): базовий коридор 41,20-41,70 грн/$1 із ймовірними коливаннями та тяжінням до верхньої межі. Середньостроково (2-3 місяці): 41,30-42,00 грн/$1", - такий прогноз курсу на готівковому ринку дали експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

Вони зазначили, що спреди на готівковому ринку залишаються стабільними (0,40-0,50 грн/$), що відображує контрольованість ринку та відсутність різких перекосів, які здатні кардинально змінити ринкову ситуацію.

"Резерви НБУ залишаються на високому рівні, що гарантує регулятору наявність ресурсу для згладжування коливань. Попит з боку населення на долар стриманий, а імпортні платежі, як і поведінка населення, не створюють критичного навантаження", - вважають у "КИТ Group".

Щодо міжнародного контексту, то, на думку експертів, після фактичного зниження ставки ФРС у вересні ринки вже заклали в ціну "дешевший" долар, і тепер у центрі уваги - подальші дії ФРС та ЄЦБ до кінця року, тригерами до яких будуть макродані (інфляція, ринок праці тощо).

"Довгостроково (6+ місяців): базовий сценарій плавної девальвації гривні зберігається. Орієнтир - 43,00-44,50 грн/$1 до середини 2026 року", - йдеться у коментарі КИТ Group".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

