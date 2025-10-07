Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 04:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цьогоріч підприємці отримали понад ₴62 мільярди доступних кредитів
23:59 06.10.2025 |
З початку року мікро-, малий та середній бізнес отримав 21,2 тис. пільгових кредитів на загальну суму 62,2 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
Зазначається, що за минулий тиждень підприємці оформили 717 кредитів на понад 1,87 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки - 525 кредитів на 1 млрд грн.
Від початку 2025 року найбільше кредитів бізнес отримав за такими напрямками: розвиток переробної промисловості (17,1 млрд грн), інвестиційні проєкти (16,8 млрд грн) та кредитування у зоні високого воєнного ризику (16,1 млрд грн).
Загалом від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали більш як 125,7 тис. кредитів на суму 428,2 млрд грн, з яких у період воєнного стану - 90,9 тис. кредитів на 338,6 млрд грн.
До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони із зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області.
Як повідомляв Укрінформ, програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання розвитку бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або гарантій. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Валютні інтервенції НБУ впали за тиждень на 40,6% на фоні збільшення купівлі валюти населенням
|Цьогоріч підприємці отримали понад ₴62 мільярди доступних кредитів
|В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів
|Капіталізація стейблкоїнів вперше перевищила $300 млрд
|Coinbase подала заявку на національну банківську ліцензію США
|Долар США впевнено дорожчає до основних світових валют
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології