НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цьогоріч підприємці отримали понад ₴62 мільярди доступних кредитів

23:59 06.10.2025 |

Фінанси

 

З початку року мікро-, малий та середній бізнес отримав 21,2 тис. пільгових кредитів на загальну суму 62,2 млрд грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зазначається, що за минулий тиждень підприємці оформили 717 кредитів на понад 1,87 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки - 525 кредитів на 1 млрд грн.

Від початку 2025 року найбільше кредитів бізнес отримав за такими напрямками: розвиток переробної промисловості (17,1 млрд грн), інвестиційні проєкти (16,8 млрд грн) та кредитування у зоні високого воєнного ризику (16,1 млрд грн).

Загалом від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали більш як 125,7 тис. кредитів на суму 428,2 млрд грн, з яких у період воєнного стану - 90,9 тис. кредитів на 338,6 млрд грн.

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири регіони із зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Київська, Харківська та Одеська області.

Як повідомляв Укрінформ, програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання розвитку бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або гарантій. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

Бізнес