Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, трохи зміцнюється до єни
09:25 06.01.2026 |
Курс долара США слабко знижується в парах з євро та фунтом стерлінгів, незначно зміцнюється до японської єни вранці у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,06%.
Учасники ринку оцінюють статдані зі США.
Індекс ділової активності у виробничому секторі США (ISM Manufacturing) у грудні знизився до 47,9 пункту порівняно з 48,2 пункту місяцем раніше, повідомив Інститут управління постачаннями (ISM). Значення індикатора виявилося мінімальним із жовтня 2024 року. Аналітики в середньому прогнозували підвищення до 48,3 пункту, за даними Trading Economics.
Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про розширення ділової активності у виробничому секторі, нижче - про її скорочення. ISM Manufacturing перебуває нижче за цей рівень десять місяців поспіль.
Пізніше цього тижня буде опубліковано індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services), а також низку звітів щодо американського ринку праці, включно з грудневими даними про безробіття.
Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполісу Ніл Кашкарі в інтерв'ю CNBC заявив, що відсоткова ставка зараз, можливо, близька до нейтрального рівня - тобто такого, коли грошово-кредитна політика не стримує, але й не стимулює економічне зростання.
"Останні два роки ми думали, що економічне зростання сповільниться. Але економіка виявилася набагато стійкішою, ніж я припускав", - сказав Кашкарі, який цього року отримає право голосу у Федеральному комітеті з операцій на відкритому ринку (FOMC).
Пара євро/долар, за даними на 8:10 кч, у вівторок торгується на рівні $1,1733 порівняно з $1,1723 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає 0,1%.
Вартість фунта до долара також підвищується приблизно на 0,1% і становить $1,3550 проти $1,3542 за підсумками торгів у понеділок.
Курс американської валюти в парі з єною підвищився до 156,47 єни зі 156,40 єни на закриття попередньої сесії.
Пара долар/офшорний юань знижується на 0,1% і торгується на рівні 6,9779 юаня.
Від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки - 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.
