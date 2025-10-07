Авторизация

В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів

23:23 06.10.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:

* Exo Capitals,
* iTrade,
* Stakhova Invest.

Наразі в списку налічується 450 проєктів.

"Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства - за посиланням", - попередили в Нацкомісії.

Там також закликали повідомляти про підозрілі інвестпроєкти або випадки шахрайства.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

Бізнес