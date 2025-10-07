Фінансові новини
- 07.10.25
- 04:39
- RSS
- мапа сайту
В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками.
Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:
* Exo Capitals,
* iTrade,
* Stakhova Invest.
Наразі в списку налічується 450 проєктів.
"Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства - за посиланням", - попередили в Нацкомісії.
Там також закликали повідомляти про підозрілі інвестпроєкти або випадки шахрайства.
