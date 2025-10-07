В Україні розширили перелік сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про нові фінансові проєкти з потенційними ризиками.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:

* Exo Capitals,

* iTrade,

* Stakhova Invest.

Наразі в списку налічується 450 проєктів.

"Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства - за посиланням", - попередили в Нацкомісії.

Там також закликали повідомляти про підозрілі інвестпроєкти або випадки шахрайства.



