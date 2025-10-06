Долар США впевнено дорожчає до основних світових валют

Курс долара США помітно зміцнюється до основних світових валют вдень у понеділок, інвестори оцінюють політичні новини з Франції та Японії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,64%, ширший WSJ Dollar Index - 0,63%.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав у відставку в понеділок. Напередодні він оголосив склад нового кабінету міністрів, який одразу зазнав різкої критики з боку опозиції, що пообіцяла новий вотум недовіри в Національних зборах черговому уряду.

Відставка Лекорню, який був призначений прем'єром 9 вересня і став, як зазначає телеканал BFMTV, "найнедовговічнішим" главою уряду Франції, посилює політичну кризу в цій країні.

Тепер багато чого залежатиме від дій президента Емманюеля Макрона, вважає аналітик MUFG Лі Хардман. "Найгіршим сценарієм для ринку буде, якщо він спробує вийти з глухого кута, оголосивши дострокові парламентські вибори", - пише Хардман. На думку експерта, це продовжить невизначеність і, ймовірно, посилить падіння курсу євро.

Євро за даними на 14:52 EET торгується зі зниженням на 0,57% від рівня закриття сесії в п'ятницю, по $1,1677.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією в США, де з минулого тижня припинено роботу уряду. Через шатдаун не публікуються ключові економічні звіти, зокрема дані ринку праці, на які керівництво Федрезерву спирається під час ухвалення рішень щодо процентних ставок.

На четвер заплановано виступ глави ФРС Джерома Пауелла, який трейдери вивчатимуть на предмет сигналів щодо перспектив грошово-кредитної політики ЦБ.

Курс фунта опускається на 0,42% і становить $1,3424.

Вартість американської валюти в парі з єною підскочила на 1,97% - до 150,36 єни.

Колишній міністр внутрішніх справ Японії Санае Такаїті в суботу здобула перемогу на виборах глави правлячої в країні Ліберально-демократичної партії і може стати прем'єр-міністром. Раніше Такаїті неодноразово виявляла занепокоєння наслідками підвищення процентних ставок Банком Японії. У своєму виступі після перемоги на виборах вона заявила про необхідність тісної координації між урядом і Банком Японії для стимулювання інфляції за рахунок підтримки попиту, підвищення зарплат і корпоративних прибутків.

"Несподівана перемога Санае Такаїті породжує занадто багато невизначеності щодо пріоритетів японської політики і термінів підвищення ставок Банком Японії", - зазначив аналітик Deutsche Bank Джордж Саравелос.