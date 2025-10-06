Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єна та облігації падають у ціні, оскільки перемога Такаїчі стимулює бети на пом'якшення фіскальної політики
07:49 06.10.2025 |
На початку торгів у понеділок єна впала відносно долара США на найбільшу величину за п'ять місяців після того, як Санае Такаїчі виграла вибори лідера ЛДП, що наблизило країну до більш експансивної фіскальної політики та ускладнило завдання, що стоїть перед Банком Японії.
Єна впала на 1,6% до 149,81 єни за долар, що є найбільшим одноденним падінням з 12 травня, знищивши прибутки, отримані за минулий тиждень, коли ринки відновили торгівлю в Азії.
По відношенню до євро японська валюта впала на 1,4% до 175,63 єни, наблизившись до найнижчого рівня з моменту створення єдиної європейської валюти.
«Найближчі дні будуть важливими для оцінки її політики та політики інших потенційних членів її ймовірного кабінету», - написав у дослідницькій записці Пол Маккел, глобальний керівник відділу досліджень валютного ринку в HSBC. «Хоча ми бачимо можливості для відновлення єни, вони обмежені з огляду на невизначеність внутрішньої політики».
Колишня міністр економічної безпеки та внутрішніх справ з експансіоністською фіскальною програмою для четвертої за величиною економіки світу, перемога Такаїчі ставить її на шлях до того, щоб стати першою жінкою-прем'єр-міністром країни.
Її експансіоністська економічна політика зменшила ймовірність того, що центральний банк підвищить процентні ставки цього місяця.
Перемога Такаїчі «ймовірно призведе до певного ослаблення єни», вважає Маджабін Заман, керівник відділу валютних досліджень ANZ у Сіднеї. «У найближчій перспективі існує значна політична та фінансова невизначеність, і, можливо, Банк Японії буде обережним, незважаючи на дані, що свідчать про дещо більш жорстку позицію», - зазначила вона в подкасті.
Довгострокові японські державні облігації були розпродані, а прибутковість 40-річних JGB підскочила на 12 базисних пунктів до 3,529%. Ринок свопів єни в понеділок вказує на 41% ймовірність підвищення ставки до грудня, що нижче за 68% у п'ятницю.
«Ми знаходимося в епіцентрі бурі», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone Group в Мельбурні, оскільки трейдери шукають підказки щодо того, наскільки агресивно Такаїчі буде прагнути пом'якшити фіскальну політику.
«Якщо ринки відчують, що вона збирається проводити «Абеноміку-лайт», це може відлякати покупців облігацій від ринку», - сказав він. «Вона дійсно повинна бути обережною, якщо піде цим шляхом. Вона буде дуже уважно стежити за прикладом Великобританії».
Оскільки багато ринків в Азії закриті через свята, індекс долара впав на 0,1% до 98,029, продовжуючи останні втрати.
Цього року долар постійно слабшає по відношенню до основних валют, оскільки трейдери намагаються оцінити економічний вплив політики президента США Дональда Трампа та його атак на незалежність Федеральної резервної системи.
Активність на ринку свідчить про те, що пом'якшення політики ФРС на жовтневому засіданні є майже певним, а ф'ючерси на федеральні фонди вказують на 94,6% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів, згідно з FedWatch Tool від CME Group.
Спекулянти також оцінюють ймовірність того, що урядова криза в США триватиме після 15 жовтня, у 70%, згідно з контрактами на сайті ставок Polymarket.
Курс євро становив 1,1723 долара, знизившись на 0,2% в Азії, після того як у неділю прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорну призначив Ролана Лескура, близького соратника президента Еммануеля Макрона, міністром фінансів у новому уряді, який політичні суперники погрожували швидко повалити, якщо він не відмовиться від попередньої політики Макрона.
Ківі відновив попередні втрати і піднявся на 0,1% до 0,5834 долара, перервавши шестиденну серію зростання напередодні засідання Резервного банку Нової Зеландії в середу, на якому, як очікується, ключова процентна ставка буде знижена на 25 базисних пунктів до 2,75%.
Австралійський долар коштував 0,6607 долара, піднявшись на 0,1% на початку торгів. Фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,3449 долара, знизившись на 0,2% за день. Офшорний юань торгувався на рівні 7,14 юаня за долар, ослабши на 0,1% на початку торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Ринки акцій Європи знижуються після повідомлень про відставку Лекорню
|В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3444 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.10.25
|Попит населення на валюту зростає п’ятий місяць поспіль
|Золото вперше подолало позначку 3900 доларів за унцію на тлі попиту на безпечні активи
|Акції в Азії: Nikkei злетів до рекордного рівня, оскільки перемога Такаїчі підживила сподівання на стимулювання економіки
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts