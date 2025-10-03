ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.10.25

Три основні індекси Волл-стріт у четвер закрилися на рекордно високому рівні з помірним зростанням, в основному завдяки підтримці з боку технологічного сектора, в той час як інвестори обережно стежили за даними про ринок праці у приватному секторі на другий день закриття уряду США.