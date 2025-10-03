Єна скорочує тижневий приріст, оскільки інвестори оцінюють вплив Банку Японії та виборіви

У п'ятницю єна трохи знизилася, скоротивши свій найрізкіший тижневий приріст за останні чотири місяці, оскільки трейдери оцінювали вплив потенційного підвищення ставок Банком Японії та виборів керівництва, які відбудуться цими вихідними.

Голова Банку Японії Казуо Уеда повторно заявив, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, якщо економіка та ціни будуть розвиватися відповідно до його прогнозів. Ринки також зосереджені на виборах Ліберально-демократичної партії в суботу, які визначать наступного прем'єр-міністра Японії.

Долар відскочив за ніч, незважаючи на закриття уряду США, яке зупинило публікацію ключових економічних даних, включаючи важливий щомісячний звіт про зайнятість, який мав бути опублікований у п'ятницю. Канадська валюта утримувалася поблизу чотиримісячного мінімуму на тлі падіння цін на нафту.

«Закриття уряду не мало значного короткострокового впливу, але тиск на ослаблення долара залишається», - сказав Хірофумі Сузукі, головний валютний стратег SMBC.

«Тим не менш, з огляду на те, що тиск на знецінення єни, ймовірно, збережеться напередодні виборів лідера ЛДП у вихідні, пара, ймовірно, буде коливатися навколо поточних рівнів», - додав він.

Єна подешевшала на 0,2% до 147,52 за долар, але все ще залишається на шляху до зростання на 1,3% цього тижня, що буде найбільшим з середини травня.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно кошика основних валют, зріс на 0,1% до 97,895. Курс євро практично не змінився і склав 1,1721 долара.

Ринки уважно стежили за виступами представників Банку Японії цього тижня після того, як опубліковані в середу результати опитування Tankan показали, що впевненість великих виробників покращилася другий квартал поспіль.

Губернатор Уеда заявив, що центральний банк очікує відновлення помірного зростання світової економіки, але багато чого буде залежати від економічних перспектив США. Заступник губернатора Шінічі Учіда заявив у четвер, що настрої в бізнесі поліпшуються, а прибутки корпорацій залишаються високими, незважаючи на те, що американські мита тиснуть на експорт.

Коментарі Уеда «можуть бути використані для подальшого спрямування ринку до підвищення ставок на наступному засіданні Банку Японії 30 жовтня», - написав у своїй записці аналітик IG Markets Тоні Сайкамор.

У США за ніч звіт Федерального резервного банку Чикаго, що поєднує приватні та доступні публічні дані, оцінив рівень безробіття у вересні на рівні 4,3%, що відповідає показнику серпня і свідчить про те, що побоювання щодо швидкого зростання безробіття поки що не підтвердилися.

Однак деталі звіту, а також інші дані вказують на уповільнення на ринку праці. Звіт ADP National Employment, опублікований у середу, показав, що у вересні кількість робочих місць у приватному секторі зменшилася на 32 000, що посилило очікування, що Федеральний резерв ще двічі знизить процентні ставки цього року.

Трейдери вважають, що зниження ставки на 25 базисних пунктів на жовтневому засіданні ФРС є майже певним, і, згідно з FedWatch Tool групи CME, оцінюють ймовірність додаткового зниження в грудні на 90%.

Президент ФРБ Далласа Лорі Логан у четвер заявила, що центральний банк правильно знизив ставки минулого місяця, щоб убезпечитися від ризику різкого погіршення ситуації на ринку праці, але зазначила, що поки що охолодження відбувається поступово, і дала зрозуміти, що не прагне до подальшого зниження ставок.

У четвер канадський долар ослаб до чотиримісячного мінімуму проти американського долара, оскільки ціна на нафту впала більш ніж на 2%, а інвестори висловили занепокоєння щодо переговорів про поновлення торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою.

Канадська валюта торгувалася майже без змін на рівні 1,3962 за долар США після досягнення 1,3986 в четвер, що є найнижчим рівнем за день з 16 травня.