Долар зростає, оскільки Верховний суд дозволяє Кук з ФРС поки що залишатися на посаді

Американський долар відновив свої позиції на початку азіатських торгів у четвер після того, як Верховний суд США заявив, що в січні розгляне аргументи щодо спроби президента Дональда Трампа звільнити губернатора Федеральної резервної системи Лізу Кук, залишивши її на посаді, поки що.

Занепокоєння ринку щодо незалежності ФРС тепер «відходить на другий план на найближчі кілька місяців», - сказав Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG в Сіднеї.

Широкий індекс долара щодо кошика основних валют зріс на 0,1% до 97,80, відновивши падіння після чотирьох днів поспіль, оскільки трейдери розмірковували над тривалістю закриття уряду США та його впливом на публікацію економічних даних.

«Ми перебуваємо в певній порожнечі», - додав Сайкамор. «З точки зору даних, що впливають на ринок, ми фактично закінчили до 13 жовтня».

Зупинка роботи уряду США загальмувала потік федеральних економічних даних в момент невизначеності та розбіжностей серед політиків. Адміністрація Трампа в середу заморозила 26 мільярдів доларів для штатів, що підтримують демократів, виконавши погрозу використовувати зупинку роботи уряду для боротьби з пріоритетами демократів.

Веб-сайт ставок Polymarket вказує на найвищу ймовірність того, що протистояння триватиме від одного до двох тижнів, хоча наразі існує 34% ймовірність більш тривалого закриття, з сумою ставок трохи менше 1 мільйона доларів.

За даними, опублікованими ADP у середу, кількість робочих місць у приватному секторі США несподівано скоротилася на 32 000 у минулому місяці після переглянутого у бік зниження скорочення на 3000 у серпні. Інвестори зосередилися на цьому звіті, щоб отримати нові підказки щодо стану робочої сили, оскільки через закриття уряду більш вичерпний і ретельно відстежуваний звіт Міністерства праці про зайнятість за вересень не буде опублікований у п'ятницю.

Виробнича активність у США також дещо зросла у вересні, хоча нові замовлення та зайнятість були стриманими, оскільки заводи боролися з наслідками введення Трампом широких мит.

Ринок припускає, що подальше пом'якшення політики на жовтневому засіданні Федеральної резервної системи є неминучим, а ф'ючерси на федеральні фонди вказують на 99,4% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів, що на 96,2% більше, ніж днем раніше, згідно зFedWatch Tool групи CME.

Золото, яке підскочило до рекордних максимумів, оскільки інвестори відмовляються від долара США, на початку торгів подешевшало на 0,2% до 3857,09 доларів за унцію.

До японської ієни долар торгувався на рівні 147,305 ієни, що на 0,2% вище за рівень наприкінці торгів у США.

По відношенню до офшорного юаня долар коштував 7,13 юаня, що на 0,1% вище, ніж на початку азіатських торгів. Китайські ринки закриті через свята Золотого тижня.

Євро залишається на рівні 1,1725 долара, знизившись на 0,04% в Азії, після того як Wall Street Journal повідомив, що США нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії. Фунт стерлінгів залишався стабільним на рівні 1,3474 долара.

Австралійський долар подешевшав на 0,1% до 0,6608 долара, а новозеландський долар коштував 0,58145 долара, майже не змінившись на початку торгів.