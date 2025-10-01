Авторизация

Долар США стабільний до євро, дешевшає до фунта та єни

15:47 01.10.2025

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро, знижується в парах з фунтом стерлінгів і японською ієною вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,16%.

Учасники ринку продовжують стежити за ситуацією в США, оцінюючи наслідки шатдауну. Напередодні закінчився термін дії закону про тимчасове фінансування уряду. Американський Сенат не зміг ухвалити законопроєкт про його продовження.

Управління адміністративно-бюджетної політики Білого дому розповсюдило вказівку федеральним урядовим відомствам розпочати реалізацію планів щодо тимчасового припинення роботи у зв'язку з відсутністю фінансування.

Через шатдаун може бути відкладена запланована на п'ятницю публікація даних щодо зайнятості - ключового звіту про стан американської економіки.

Федеральній резервній системі доведеться вдатися до альтернативних джерел статданих, якщо публікацію офіційних звітів буде припинено, зазначив глава Федерального резервного банку Чикаго Остан Гулсбі.

Як показали опубліковані в середу попередні дані, споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 2,2% у річному вираженні. Інфляція досягла максимуму з квітня. Опитані Trading Economics аналітики в середньому також прогнозували прискорення до 2,2% з 2% у попередні три місяці.

Євро за даними на 15:01 EET торгується зі зниженням на 0,02%, по $1,1733.

Фунт стерлінгів дорожчає на 0,28% - до $1,3483.

Курс долара щодо єни знижується на 0,63% і становить 147,01 єни.

Індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у третьому кварталі збільшився до 14 пунктів порівняно з 13 пунктами в попередні три місяці. Значення індексу стало максимальним з четвертого кварталу 2024 року. Аналітики в середньому очікували підвищення до 15 пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

