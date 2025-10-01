Авторизация

Фондові індекси Європи змінюються без єдиної динаміки, акції фармкомпаній зростають

12:58 01.10.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси в середу не демонструють єдиної динаміки.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:14 EET збільшився на 0,5% - до 560,76 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 піднявся на 0,7%, німецький DAX і французький CAC 40 на 0,2%. Водночас італійський FTSE MIB опустився на 0,2%, іспанський IBEX 35 - на 0,3%.

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшилися на 2,2% у річному вираженні, повідомляється в попередніх даних статуправління Євросоюзу. Таким чином, інфляція досягла максимуму з квітня. Опитані Trading Economics аналітики в середньому також прогнозували прискорення до 2,2% з 2% у попередні три місяці.

Акції фармацевтичних компаній зростають після того, як президент США Дональд Трамп представив сайт TrumpRx, на якому американці зможуть купувати ліки безпосередньо у виробників. Білий дім навів Pfizer як приклад виробника, який пропонуватиме свої препарати на цьому сайті зі значною знижкою. За участь у програмі компанія отримає пільги щодо нещодавно оголошених мит на імпорт фармпрепаратів.

"Оголошення було присвячено Pfizer, але може бути планом для ширшої співпраці між фармацевтичною промисловістю та адміністрацією Трампа", - вважають аналітики Jefferies.

Вартість швейцарських Roche і Novartis підскочила на 5,1% і 2,5% відповідно, німецької Merck KGaA - на 5,7%, французької Sanofi і бельгійської UCB - на 4,1%, датських Novo Nordisk і Zealand Pharma - на 3,9% і 3,5% відповідно, британських AstraZeneca і GSK - на 6,1% і 5% відповідно.

Папери провідних нафтогазових компаній Європи дорожчають: BP Plc (SPB: BP) і Shell - на 1,1%, TotalEnergies - на 0,8%, Equinor - на 0,6%.

Французька TotalEnergies оголосила про намір продати частки в кількох зрілих нафтових родовищах біля берегів Норвегії компанії Vaar Energi. Очікується, що угоду буде закрито в четвертому кварталі цього року. Цей продаж є частиною прагнення TotalEnergies до того, щоб зосередитися на більш прибуткових активах і знизити боргове навантаження.

Ціна акцій італійського банку Intesa Sanpaolo піднялася на 0,1% і досягла максимуму за п'ять тижнів. Папери низки інших європейських банків також дорожчають, зокрема Credit Agricole (+1,3%), BNP Paribas (+0,4%), Deutsche Bank і Commerzbank (+0,6%), Mediobanca (+1,7%), Bankinter (+0,5%), HSBC (+0,9%).

Вартість акцій Greggs Plc підскочила на 8,2%. Британська мережа пекарень за квартал, який завершився 27 вересня, збільшила зіставний продаж на 1,5%, а також підтвердила прогноз на весь фінрік.

Тим часом котирування паперів Tate & Lyle впали на 9,7%. Британський виробник харчових інгредієнтів попередив, що тепер очікує зниження виручки і скоригованого прибутку на кілька відсотків за підсумками фінроку, який закінчиться 31 березня 2026 року. Раніше очікувалося підвищення приблизно на 4%. Погіршення очікувань зумовлено ослабленням попиту на американському ринку.

Також знижується ціна акцій представників ВПК, зокрема Rheinmetall (-2,5%), Leonardo (-2,3%), BAE Systems (-1,1%), Thales (-1,4%), Rolls-Royce Holdings (-1,8%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

