Золото досягло рекордного рівня близько 3900 доларів за унцію на тлі закриття уряду США

Ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах у середу, коли уряд США почав закриватися після того, як Конгрес не затвердив нове федеральне фінансування.

О 06:22 EET спотове золото досягло рекордного рівня 3875,53 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні досягли піку 3903,45 доларів за унцію. Спотові ціни торгувалися трохи нижче рекорду, на рівні 3862,22 доларів.

Зупинка роботи уряду набула чинності опівночі вівторка (04:00 GMT середи) після того, як законопроект про видатки, підтриманий Республіканською партією, не пройшов голосування в Сенаті через наполегливий опір демократів.

Цього тижня жовтий метал досяг низки рекордних максимумів на тлі посилення ознак політичного тупика в США, що тиснуло на долар і змушувало трейдерів віддавати перевагу безпечним активам.

Ціни на інші дорогоцінні метали також значно зросли цього тижня, оскільки попит на безпечні активи поширився з золота на платину та срібло, ціни на які досягли 12- та 14-річних максимумів відповідно.

Спотова ціна срібла в середу зросла на 0,9% до 47,0525 дол. за унцію, а спотова ціна платини впала на 0,3% до 1572,18 дол. за унцію.

Промислові метали також демонстрували різке зростання цього тижня, але в середу зазнали деякого зниження. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,1% до 10 278,10 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX впали на 0,7% до 4,8450 доларів.

Очікується, що закриття уряду США затримає оприлюднення довгоочікуваних даних про ринок праці, яке має відбутися цього тижня. Очікується, що тривале закриття уряду також завадить оприлюдненню майбутніх даних по США.

Дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за вересень мали бути оприлюднені в п'ятницю, але зараз можуть бути відкладені через перебої в роботі федеральних агентств.

Очікується, що ці дані нададуть більш чіткі сигнали щодо ринку праці, охолодження якого було основним мотивом для зниження ставки Федеральною резервною системою у вересні.

Сумніви щодо подальшого зниження ставок також проникли на ринки цього тижня після низки жорстких коментарів з боку представників ФРС.

Президент ФРБ Далласа Лорі Логан висловила підвищену обережність щодо майбутнього зниження процентних ставок, заявивши, що ринок праці повинен ще більше погіршитися, щоб центральний банк розглянув можливість подальшого зниження ставок.