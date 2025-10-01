Фінансові новини
Азіатські акції піднялися завдяки зростанню технологічного сектору. Японія просіла через побоювання щодо підвищення ставок
08:31 01.10.2025 |
Більшість азіатських акцій піднялися в середу, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт і завдяки підтримці з боку технологічного сектору.
Японські ринки відставали, оскільки опитування Банку Японії показало поліпшення довіри серед основних місцевих виробників - тенденція, яка може дати центральному банку додатковий імпульс для підвищення процентних ставок.
Обсяги торгів у регіоні були знижені через свята в Китаї та Гонконзі з нагоди Національного дня. Ринки материкового Китаю залишатимуться закритими до середини наступного тижня.
Увага також прикута до рішення Резервного банку Індії щодо процентної ставки, оскільки центральний банк, як очікується, ще більше пом'якшить політику, залишивши базову ставку без змін.
Азіатські ринки отримали деякі позитивні сигнали від сильнішого закриття на Волл-стріт. Але цей імпульс вичерпався на тлі неминучого закриття уряду США після того, як двопартійні зусилля щодо затвердження додаткового фінансування в основному провалилися.
Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,4% на азіатських торгах, а уряд США закрився з 04:00 за Гринвічем.
Азіатські біржі, на яких переважають технологічні компанії, показали найкращі результати в середу, а південнокорейський KOSPI зріс на 0,8%.
Акції технологічних компаній повторили нічні прибутки своїх американських колег, які були підтримані тривалим оптимізмом щодо торгівлі штучним інтелектом. Елемент вигідних покупок також допоміг сектору після того, як він зазнав значних втрат протягом більшої частини вересня.
Однак загальний приріст у технологічному секторі був обмежений зростаючою невизначеністю щодо курсу процентних ставок у США після того, як президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан висловила застереження щодо подальшого зниження процентних ставок.
Коментарі Логан перегукуються з заявами низки інших представників ФРС, які поставили під сумнів необхідність агресивного зниження процентних ставок на тлі відносної стійкості економіки США.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найгірші результати в Азії, впавши на 1,1% і 1,8% відповідно.
Місцеві акції в основному впали через зростання побоювань щодо підвищення процентних ставок Банком Японії після того, як опитування показало зростання впевненості серед найбільших виробників країни.
Опитування BOJ «танкан» показало, що експортно-орієнтована економіка Японії не так сильно постраждала від торгових мит США, як побоювалися ринки, що дає центральному банку більше простору для підвищення процентних ставок.
Очікується, що центральний банк розгляне питання про підвищення ставок під час засідання наприкінці жовтня.
Очікування підвищення ставок BOJ підтримали єну, що, в свою чергу, негативно вплинуло на акції основних експортних компаній.
Азіатські ринки в цілому продемонстрували неоднозначну динаміку. Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,6% завдяки сильним технологічним акціям, тоді як австралійський ASX 200 впав на 0,3%, продовживши падіння після того, як у вівторок Резервний банк Австралії виступив з жорсткою заявою.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на стабільний старт, оскільки індекс залишався на тому ж рівні протягом тижня в очікуванні рішення RBI у середу.
Очікується, що RBI залишить базові ставки без змін, але, ймовірно, ще більше пом'якшить монетарну політику, знизивши норму обов'язкових резервів.
Очікується, що центральний банк висловить м'яку позицію на тлі зростаючих труднощів для індійської економіки, особливо через високі торговельні тарифи США.
