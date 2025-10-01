Долар в обороні через закриття уряду США

У середу долар коливається поблизу тижневого мінімуму по відношенню до основних валют, оскільки уряд США вступив у стан закриття, що, ймовірно, затримає оприлюднення важливих даних про зайнятість.

Фінансування уряду закінчилося опівночі у Вашингтоні (04:00 за Гринвічем) після того, як республіканці та демократи не змогли домовитися про тимчасове рішення в останній момент.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун заявив, що палата знову проголосує за прийнятий Палатою представників законопроект у середу. Сенат має зібратися о 14:00 GMT.

Індекс долара, який вимірює вартість валюти щодо шести інших валют, включаючи євро та ієну, на момент закінчення терміну становив 97,814. Вночі він впав до 97,633, що є найнижчим показником з минулої середи.

Президент США Дональд Трамп попередив у вівторок демократів у Конгресі, що дозвіл на закриття федерального уряду дозволить його адміністрації вжити «незворотних» заходів, включаючи закриття важливих для них програм.

Міністерства праці та торгівлі США заявили, що їхні статистичні агентства припинять публікацію даних у разі часткового закриття уряду. Це включає заплановану на п'ятницю публікацію даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, яку ринки вважають ключовою для визначення ймовірності зниження процентної ставки Федерального резерву наприкінці цього місяця.

Вночі змішані дані опитування Бюро статистики праці щодо вакансій та плинності кадрів (JOLTS) чинили тиск на долар. Згідно з доповіддю, у серпні кількість вакансій у США незначно зросла, тоді як найм працівників скоротився, що відповідає ослабленню ринку праці.

За відсутності офіційних даних більша увага приділятиметься економічним показникам приватного сектору.

Тривалість будь-якого закриття може бути ключовою для ринків, оскільки до наступного рішення ФРС щодо монетарної політики 29 жовтня залишається ще кілька тижнів. За даними LSEG, трейдери в даний час вважають зниження на чверть процентного пункту майже певним, а ймовірність цього, за оцінками ринку, становить близько 95%.

«Долар США сьогодні відновить падіння, якщо політичні дискусії вказуватимуть на продовження закриття», - сказав Джозеф Капурсо, глава валютного відділу Commonwealth Bank of Australia.

«Більш слабкі економічні дані США можуть посилити тиск на долар США», - додав він.

Євро трохи подорожчав до 1,1738 долара після того, як у вівторок піднявся до найвищого з 24 вересня рівня 1,1762 долара.

Долар залишився на рівні 147,92 ієни після триденного падіння на 1,2%.

Трейдери в основному проігнорували опубліковані в середу квартальні результати опитування корпоративних настроїв «танкан» Банку Японії, незважаючи на те, що керівництво центрального банку назвало його ключовим для визначення термінів відновлення підвищення ставок.

Опитування показало, що впевненість великих японських виробників покращилася другий квартал поспіль, а компанії зберегли свої оптимістичні плани щодо витрат.

Останніми днями представники Банку Японії стали більш жорсткими у своїх заявах, включаючи колишнього члена правління Асахі Ногучі, який у понеділок заявив, що необхідність жорсткості монетарної політики зростає «як ніколи раніше».

Заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда та голова Казуо Уеда виступлять з промовами відповідно у четвер та п'ятницю.

За даними LSEG, трейдери наразі оцінюють ймовірність підвищення ставки в Японії на 0,25% 30 жовтня у 40%.

«Банк Японії насправді не виглядає особливо стурбованим тим, як мита Трампа можуть вплинути на японську економіку», - сказав Юсуке Мацуо, старший економіст з ринків у Mizuho Securities.

«Потенційний вплив мит Трампа на економіку США, тим часом, здається єдиною перешкодою, що залишилася», - додав він.

Рішення Банку Японії щодо ставки цього місяця «в кінцевому рахунку буде залежати в найбільшій мірі від ступеня впевненості центрального банку щодо траєкторії розвитку економіки США», - додав Мацуо.