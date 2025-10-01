Індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням, продемонструвавши квартальний і місячний приріст, незважаючи на загрозу закриття уряду США

Три основні індекси Волл-стріт змогли закрити нестабільну сесію вівторка з підвищенням, продемонструвавши квартальний і місячний приріст, незважаючи на те, що інвестори готувалися до закриття уряду США, яке затримало б оприлюднення ключових економічних звітів і затьмарило б перспективи процентної політики Федеральної резервної системи.

Оскільки інвестори вже деякий час робили бети на подальше зниження ставок ФРС, індекс S&P 500, індекс Nasdaq, що включає акції технологічних компаній, та індекс Dow зросли другий квартал поспіль. Для індексів S&P 500 та Dow це також стало п'ятим місяцем зростання поспіль, а індекс Nasdaq продемонстрував шосте місячне зростання поспіль.

Оскільки ознак завершення протистояння у Вашингтоні не спостерігається, президент США Дональд Трамп попередив демократів у Конгресі, що закриття федерального уряду опівночі дозволить його адміністрації вжити «незворотних» заходів, включаючи закриття важливих для них програм. Хоча попередні закриття мали обмежений вплив на ринки, деякі аналітики попередили, що цього разу наслідки можуть бути більш руйнівними, з огляду на делікатну економічну ситуацію.

Раніше у вівторок звіт Міністерства праці показав, що у серпні кількість вакансій незначно зросла, а кількість найманих працівників і звільнень зменшилася. Інші дані показали, що у вересні рівень довіри споживачів у США знизився більше, ніж очікувалося.

Останні дані про зайнятість не вказують на значне скорочення робочих місць, але Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег компанії Janney Montgomery Scott у Філадельфії, зазначив: «Це дуже збалансований ринок, який може дуже швидко зміститися в будь-яку сторону». Він додав, що лідерство на ринку, яке поєднує захисні сектори, такі як охорона здоров'я та товари першої необхідності, з більш циклічними секторами, такими як промисловість, свідчить про відсутність «значної впевненості в напрямку розвитку».

«Можливо, перед перспективою закриття уряду відбувається певне вирівнювання позицій», - сказав Лускіні. «Якщо це відбудеться і триватиме довше п'ятниці, ми почнемо накопичувати важливі економічні дані, такі як звіт про зайнятість за п'ятницю, який не буде опублікований. Це залишає інвесторів у непевності щодо того, що відбувається на місцях».

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 81,82 пункти, або 0,18%, до 46 397,89, встановивши новий рекорд закриття. Індекс S&P 500 зріс на 27,25 пункту, або 0,41%, до 6 688,46, а індекс Nasdaq Composite зріс на 68,86 пункту, або 0,31%, до 22 660,01.

За місяць S&P 500 зріс на 3,53%, що є найбільшим відсотковим приростом у вересні з 2010 року, а за квартал - на 7,79%, що є найбільшим приростом у третьому кварталі з 2020 року.

За квартал індекс Nasdaq зріс на 11,24%, що є найбільшим приростом за третій квартал з 2010 року, а індекс Dow піднявся на 5,22%.

За місяць індекс Nasdaq зріс на 5,61%, а Dow піднявся на 1,87%, продемонструвавши найбільший приріст у вересні з 2019 року.

Серед 11 основних галузей індексу S&P 500 лідером стала галузь охорони здоров'я, яка додала 2,45%. Найбільше зросла компанія Pfizer, яка піднялася на 6,8% після того, як Трамп заявив, що знизить ціни на всі рецептурні ліки в програмі Medicaid для американців з низьким рівнем доходу і продаватиме нові рецептурні ліки за ціною «найбільш сприятливої нації» в обмін на скасування мит. Допомагаючи іншим акціям медичної галузі піднятися, Трамп також заявив, що очікує, що інші виробники ліків підуть його прикладом.

Індекс Dow Jones Transportation Average впав на 0,4%, причому найбільше падіння продемонстрували авіакомпанії через загрозу закриття уряду. Група, що представляє основні авіакомпанії США, попередила в понеділок, що часткове закриття федерального уряду може створити напругу в американській авіації та уповільнити польоти, оскільки диспетчери повітряного руху та співробітники служби безпеки будуть змушені працювати без оплати, а інші функції будуть припинені. Акції Southwest Airlines впали на 2,6%, а United Airlines - на 2,2%.

Готуючись до закриття, Міністерство транспорту США заявило, що понад 11 000 співробітників Федерального управління цивільної авіації, що становить близько чверті його персоналу, будуть відправлені у відпустку, якщо фінансування уряду закінчиться опівночі, а понад 13 000 диспетчерів повітряного руху будуть змушені продовжувати працювати без оплати до закінчення закриття.

Раніше того ж дня заступник голови ФРС Філіп Джефферсон попередив, що без підтримки центрального банку ринок праці може зіткнутися зі стресом, а президент ФРС Бостона Сьюзан Коллінз заявила, що готова до додаткового зниження ставок.

Що стосується окремих акцій, то виробник мікросхем Wolfspeed підскочив на 29% на наступний день після виходу з банкрутства. Акції Firefly Aerospace впали на 20,7% після невдалого випробування, в результаті якого був знищений основний прискорювач для її головної ракети Alpha.

Акції Lamb Weston подорожчали на 4,3% після того, як виробник заморожених картопляних продуктів перевершив прогнози аналітиків щодо доходів і прибутку в першому кварталі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,27 до 1. Було зафіксовано 352 нових максимуми та 87 нових мінімумів. На біржі Nasdaq 2324 акції подорожчали, а 2367 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,02 до 1.

S&P 500 зафіксував 48 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 104 нових максимуми і 85 нових мінімумів.

На американських біржах у вівторок було продано 18,56 млрд акцій, порівняно з 18,38 млрд у середньому за останні 20 сесій.