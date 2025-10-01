Частка NPL у банківському секторі на 1 вересня знизилася до 25,3% - НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 вересня 2025 року становила 25,35% порівняно із 26,13% місяцем раніше та 33,11% роком на 1 серпня 2025 року, повідомив Національний банк України.

За даними регулятора, визначальним фактором скорочення частки проблемної заборгованості у серпні стало зростання обсягу нових кредитів вищої якості.

Валовий обсяг кредитів у банківській системі за рік збільшився на 223,75 млрд грн, у тому числі за останній місяць - на 33,85 млрд грн - до 1 трлн 481,74 млрд грн.

В той же час зафіксовано і скорочення валових обсягів непрацюючих кредитів - 40,96 млрд грн за рік, у тому числі 2,85 млрд грн у серпні.

Cкорочення частки NPL у серпні зафіксовано в усіх групах банків: у фінустановах з іноземним капіталом - з 8,23% у липні до 7,55% у серпні, у приватних українських банків - з 9,76% до 9,62%, у банків з держчасткою, без ПриватБанку, - з 31,63% до 30,82%, у ПриватБанку - з 46,17% до 45,62%.

В абсолютному вираженні NPL у серпні збільшилися тільки у групі українських банків з приватним капіталом - на 0,45 млрд грн, до 33,24 млрд грн.

НБУ уточнив, що без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 вересня становила 20,0% у держбанках та 14,6% - у банківській системі загалом (проти 20,7% та 15,3% відповідно на 1 серпня).

Нацбанк також додав, що в корпоративному секторі частка непрацюючих кредитів у серпні скоротилася з 34,11% до 33,24%, тоді як у роздрібному - з 13,79% до 13,23%.

На міжбанку обсяг NPL у серпні залишився на рівні 0,2 млрд грн порівняно із 0,1 млрд грн у травні-червні.

За даними регулятора, до початку повномасштабного вторгнення частку NPL вдалося скоротити до 26,58%, після чого вона зросла до 39,29% у травні 2023 року і почала поступово знижуватися.