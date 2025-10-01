Visa почала тестувати миттєві транскордонні перекази в USDC і EURC

Компанія Visa оголосила про запуск пілотного проєкту Visa Direct. Сервіс дає змогу банкам і сервісам грошових переказів використовувати стейблкоїни USDC і EURC як попередньо забезпечені активи для транскордонних розрахунків.

Нова схема спрямована на прискорення міжнародних переказів і зниження витрат, пов'язаних із резервуванням капіталу, згідно з пресрелізом.

Президент підрозділу комерційних рішень Visa Кріс Ньюкірк зазначив, що поточна інфраструктура транскордонних розрахунків занадто сильно залежить від застарілих систем. За його словами, використання стейблкоїнів створює основу для миттєвого переміщення коштів у будь-який час доби й розширює вибір способів оплати для бізнесу.

Проєкт орієнтований на банки та фінтех-компанії, які зацікавлені в ефективнішому управлінні ліквідністю. Замість того щоб тримати фіатні резерви в різних юрисдикціях, вони зможуть поповнювати рахунки стейблкоїнами, зазначили в компанії.

Згаданий клас активів Visa розглядає як еквівалент грошових коштів для ініціації виплат.

Компанія заявила, що попереднє фінансування стейблкоїнами дасть змогу вивільнити оборотний капітал і знизити вплив валютних коливань. Крім того, платіжний гігант має намір зробити казначейські операції більш передбачуваними, включно з роботою у вихідні та святкові дні, коли традиційні системи розрахунків недоступні.

На поточний момент обсяг розрахунків у стейблкоїнах у Visa перевищив $225 млн, що залишається незначною часткою від загального річного обороту в $16 трлн. Програма поки що доступна обмеженій кількості партнерів, які відповідають вимогам компанії.

Ширше впровадження Visa Direct заплановано на 2026 рік. Запуск збігся з ініціативою SWIFT, яка оголосила про створення власної блокчейн-платформи для цілодобових транскордонних розрахунків.

