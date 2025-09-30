Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США залишається в мінусі до основних валют

15:41 30.09.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів знижується вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,14%.

Інвестори побоюються припинення роботи американського уряду, або шатдауну, який може трапитися вже в середу, оскільки термін дії закону про тимчасове фінансування роботи федеральних відомств закінчується 30 вересня.

У разі шатдауну публікацію важливих статданих цього тижня може бути відкладено, а президент США Дональд Трамп наразі несильно просунувся в досягненні попередньої угоди про фінансування з опонентами, пише Trading Economics.

Трейдери очікують на індекси ділової активності у сфері послуг і у виробничому секторі від Інституту управління поставками (ISM) у середу та п'ятницю відповідно, а також на ключовий звіт про стан американського ринку праці за вересень у п'ятницю.

Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що звіт вкаже на збереження рівня безробіття в 4,3% і зростання кількості робочих місць на 39 тис.

Ці дані можуть вплинути на грошово-кредитну політику (ГКП) Федеральної резервної системи, від якої інвестори продовжують очікувати ще двох знижень процентної ставки цього року.

За словами президента Федерального резервного банку Нью-Йорка Джона Вільямса, інфляційні ризики в США знизилися, а ризики для зайнятості зросли.

Під час сесії запитань і відповідей у Рочестері він відзначив "своєрідне перебалансування ризиків від ситуації, де головним ризиком була інфляція, до становища, в якому зайнятість та інфляція - ризики щодо них - сильніше зблизилися". "Був сенс злегка знизити процентні ставки, щоб трохи послабити жорсткість (ГКП - ІФ)", - сказав він.

На вересневому засіданні Федрезерв очікувано знизив ставки на 25 базисних пунктів.

Євро за даними на 14:50 EET коштує $1,1742 порівняно з $1,1728 на закриття торгів у понеділок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3435 порівняно з $1,3427 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 148 єн проти 148,6 єни наприкінці попередніх торгів.

Роздрібний продаж в Японії в серпні впав на 1,1% порівняно з тим самим місяцем минулого року, повідомило у вівторок міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни. Це перше скорочення показника за 3,5 року (з лютого 2022 року) і найзначніше зниження за чотири роки (з серпня 2021 року).

Водночас аналітики очікували підвищення в середньому на 1%, повідомляє Trading Economics. У липні продаж зріс на переглянуті 0,4%, а не на 0,3%, як було оголошено спочатку.

Австралійський долар дорожчає до $0,6608 з $0,6576 після рішення Резервного банку Австралії про збереження ключової процентної ставки на рівні 3,6%. Крім того, рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг країни на рівні "АААА" з прогнозом "стабільний".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

