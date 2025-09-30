Авторизация

Фондові індекси Європи переважно знижуються

14:00 30.09.2025

Фінанси

 

Європейські фондові індекси переважно знижуються у вівторок.

Тиск на світові ринки чинить загроза припинення роботи уряду США, через яку, зокрема, може бути відкладено публікацію даних щодо зайнятості - ключового індикатора стану американської економіки.

Шатдаун може статися вже в середу, оскільки термін дії закону про тимчасове фінансування роботи федеральних відомств спливає 30 вересня, а Конгрес наразі так і не зміг узгодити його подальше продовження.

Зустріч президента США Дональда Трампа з цього питання з лідерами демократів і республіканців у Конгресі в понеділок завершилася без жодних істотних результатів. Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав шатдаун "імовірним", звинувативши демократів у висуванні необґрунтованих вимог.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:40 EET опустився на 0,15% - до 554,72 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,14%, французький CAC 40 - 0,31%, італійський FTSE MIB - 0,1%, іспанський IBEX 35 додає 0,18%, німецький DAX коливається між зростанням і зниженням.

Статдані, опубліковані у вівторок, показали прискорення темпів інфляції у Франції поточного місяця. Споживчі ціни, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у вересні зросли на максимальні з січня 1,1% у річному вираженні (0,8% у серпні), ідеться у звіті Національного статистичного управління Insee, яке представило попередні дані. Незважаючи на прискорення, інфляція виявилася слабшою, ніж очікував ринок (1,3% за даними Trading Economics).

Споживчі витрати у Франції в серпні збільшилися на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Insee. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,3%.

Тим часом у Німеччині роздрібний продаж у серпні знизився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Експерти в середньому очікували їх збільшення на 0,5%.

Національне статистичне управління (ONS) Великої Британії підтвердило оцінку зростання ВВП країни в другому кварталі на рівні 0,3%, як і очікувалося.

Лідером зниження серед компонентів Stoxx Europe 600 у вівторок є акції Deutsche Lufthansa AG (-4,1%). Різко дешевшають також папери Avolta AG (-3,8%), Novo Nordisk (-3,1%), Orsted (-3%).

Ціна акцій BHP Group у Лондоні знизилася на 2,2%. Китайська держкомпанія China Mineral Resources Group (CMRG), створена Пекіном для централізації закупівель залізної руди, цього тижня попросила великі китайські сталеливарні та торговельні компанії призупинити закупівлю всіх номінованих у доларах вантажів австралійської BHP Group, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Ринкова вартість датської ювелірної компанії Pandora опустилася на 2% на інформації про зміну її CEO. Головним виконавчим директором Pandora наступного року буде Берта де Паблос-Барб'є, яка нині обіймає посаду директора з маркетингу. Вона змінить на цій посаді Александра Лачика, який ухвалив рішення покинути компанію після семи років керівництва нею. До приходу в Pandora торік Берта де Паблос-Барб'є очолювала бренд Moet & Chandon в LVMH.

У Парижі помітно дешевшають акції TotalEnergies (-2,5%), Engie (-0,4%), а також Kering (-2%) і LVMH (-0,6%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

