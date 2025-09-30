Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі загрози закриття уряду США та бетів на зниження процентних ставок

08:55 30.09.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото досягли нового рекордного рівня на азіатських торгах у вівторок, продовжуючи сильний ріст протягом минулого тижня, оскільки ринки були стурбовані, здавалося б, неминучим закриттям уряду США.

Постійні бети на подальше зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США також позитивно вплинули на ринки металів, хоча срібло та платина дещо відступили від вражаючого зростання на попередній сесії. Ціни на мідь також знизилися.

Спотове золото досягло рекордного рівня в 3865,73 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото - піку в 3893,72 доларів за унцію. У третьому кварталі жовтий метал подорожчав приблизно на 17%, оскільки попит на нього як на безпечний актив зріс завдяки низці факторів.

Цього тижня попит на золото як на безпечний актив зріс на тлі посилення переконання, що американські законодавці не зможуть запобігти закриттю уряду.

Конгрес має до півночі 30 вересня (04:00 GMT середи) ухвалити закон про видатки та уникнути закриття сотень федеральних установ.

Законопроект про видатки, підтриманий республіканцями, нещодавно пройшов у Палаті представників, але зараз стикається з опором у Сенаті. Республіканці мають 53-місцеву більшість у Сенаті, але для ухвалення законопроекту про видатки потрібно щонайменше 60 голосів.

Двопартійні переговори з президентом Дональдом Трампом у понеділок, схоже, не допомогли вийти з політичного глухого кута, який пов'язаний з розбіжностями щодо витрат на охорону здоров'я та програми соціального забезпечення.

Зупинка роботи уряду, як правило, порушує економічну діяльність у країні, що може становити ризик для зростання. Зупинка роботи уряду цього тижня також може затримати оприлюднення даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі за вересень, які мають бути опубліковані в п'ятницю.

Білий дім також попередив, що в разі закриття уряду можуть бути скорочені тисячі державних робочих місць, що призведе до подальшого ослаблення ринку праці.

Крім золота, ціни на метали в цілому дещо знизилися у вівторок, але в третьому кварталі продемонстрували значне зростання на тлі зростаючого оптимізму щодо зниження процентних ставок у США.

Федеральний резервний банк США (ФРБ) знизив ставки на 25 базисних пунктів на початку цього місяця і натякнув на можливість ще двох знижень цього року, хоча це залишається залежним від динаміки інфляції та ринку праці.

Протягом минулого тижня кілька представників ФРБ виступили з обережними заявами щодо майбутніх знижень ставок. Однак, як показав CME Fedwatch, ринки в основному зберегли очікування щодо зниження ставок щонайменше на 25 базисних пунктів у жовтні.

Перспектива зниження ставок негативно вплинула на долар і підтримала ціни на метали, причому дорогоцінні метали продемонстрували найкращі результати в цьому секторі.

Спотова ціна на платину мала зрости майже на 18% у третьому кварталі, а спотова ціна на срібло - на 30%. У понеділок обидва метали піднялися до найвищого рівня за останні десять років.

Серед промислових металів, базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні 10 418,60 доларів за тонну і зросли на 5% у третьому кварталі. Ф'ючерси на мідь на COMEX коливалися навколо 4,9 долара за фунт і зросли на 11,4% у третьому кварталі.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Бізнес