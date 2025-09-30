Азіатські акції продемонстрували стриману динаміку після неоднозначних даних китайського індексу PMI

Більшість азіатських акцій у вівторок залишалися в вузькому діапазоні після неоднозначних даних про ділову активність у найбільшій економіці регіону, тоді як австралійські акції майже не змінилися після того, як Резервний банк залишив ставки без змін, але висловив підвищену обережність.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали з Волл-стріт, яка закрилася з підвищенням на тлі зростання акцій технологічних компаній. Однак побоювання щодо можливого закриття уряду США обмежили будь-які значні прибутки.

Оголошення президента США Дональда Трампа про введення додаткових торговельних мит, цього разу на пиломатеріали та вироби з деревини, також чинило тиск на настрої інвесторів. Ф'ючерси на S&P 500 дещо знизилися під час торгів в Азії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,2% і 0,4% відповідно, тоді як індекс Hang Seng у Гонконзі знизився на 0,2%.

Обсяги торгів на місцевих ринках були помірними напередодні тижневих святкових вихідних з нагоди Національного дня, які розпочнуться в середу.

Дані індексу менеджерів із закупівель урядових установ показали, що виробнича активність скорочувалася шостий місяць поспіль, а зростання активності у сфері послуг також сповільнилося.

Однак показники приватного індексу PMI малювали кардинально іншу картину. Дані RatingDog PMI показали, що виробнича активність зростала найшвидшими темпами за останні шість місяців, а активність у сфері послуг також продемонструвала надзвичайне зростання.

Урядові та приватні PMI відрізняються за обсягом охоплених компаній та регіонів, і інвестори зазвичай використовують обидва показники, щоб отримати більш широке уявлення про китайську економіку.

Однак тривала слабкість урядових PMI може спонукати Пекін до вжиття додаткових стимулюючих заходів та пом'якшення монетарної політики, оскільки підтримка від стимулів кінця 2024 року, як видається, вичерпується в останні місяці.

Австралійський індекс ASX 200 залишився без змін, оскільки інвестори осмислювали рішення Резервного банку щодо процентної ставки.

РБА залишив ставки без змін на рівні 3,60%, як і очікувалося, посилаючись на обережність щодо стійкої інфляції та охолодження ринку праці. Всі члени ради РБА, що встановлює ставки, проголосували за їх збереження.

Центральний банк висловив підвищену обережність щодо інфляції, яка, на його думку, стала стійкою в останні місяці і, ймовірно, перевищить його прогнози на вересень.

РБА також заявив, що йому потрібно більше часу, щоб оцінити повний ефект від зниження ставок на початку цього року. Центральний банк знизив ставки на сукупні 75 базисних пунктів у 2025 році.

«Сьогоднішня заява викликає певні сумніви щодо того, чи знизить банк ставки на 25 базисних пунктів на своєму наступному засіданні в листопаді, як ми зараз очікуємо. Проте, ми все ще вважаємо, що у банку є вагомі підстави для відновлення пом'якшення політики найближчим часом», - зазначили аналітики Capital Economics у своїй записці.

Вони додали, що, незважаючи на певну стійкість приватних витрат, австралійська економіка «навряд чи працює на повну потужність», що, ймовірно, підсилює необхідність додаткової грошово-кредитної підтримки з боку РБА.

Більшість азіатських ринків у вівторок в основному залишалися в вузькому діапазоні. Японський Nikkei 225 виріс на 0,1%, а TOPIX додав 0,4% після того, як обидва індекси продемонстрували слабкий старт тижня. Японські ринки зазнали тиску через певну стійкість єни, що негативно вплинуло на сектори, які сильно залежать від експорту.

Дані про промислове виробництво та роздрібний продаж в Японії в серпні в основному не виправдали очікувань, що викликало ще більше занепокоєння щодо уповільнення економіки. Але слабке зростання також може затримати подальше підвищення процентних ставок Банком Японії.

Індійський індекс Nifty 50 вранці торгувався без змін, а місцеві ринки також перебували в напрузі перед рішенням Резервного банку Індії щодо процентної ставки в середу.

Південнокорейський KOSPI залишився без змін, а індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,2%. Дані про промислове виробництво та роздрібний продаж у Південній Кореї також в основному не виправдали очікувань за серпень.