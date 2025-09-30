Долар слабкий через можливе закриття уряду США та затримку звіту про зайнятість, що погіршило настрої

У вівторок долар США пасе задніх в умовах обережної торгівлі, оскільки інвестори готуються до можливого закриття уряду США, яке зупинить публікацію економічних даних, включаючи важливий звіт про зайнятість наприкінці цього тижня.

Фінансування уряду закінчиться о півночі у вівторок, якщо республіканці та демократи не домовляться про тимчасове фінансування в останній момент, а президент Дональд Трамп і його опоненти не досягли значного прогресу на зустрічі в Білому домі.

Звіт про зайнятість, який має вирішальне значення для прийняття рішень політиками Федеральної резервної системи, заплановано на п'ятницю, і його затримка може залишити центральний банк в невіданні щодо ситуації на ринку праці.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у понеділок, що ознаки слабкості на ринку праці спонукали його підтримати зниження процентних ставок на останньому засіданні центрального банку.

«Якщо закриття буде короткочасним, ФРС в основному проігнорує його», - сказав Еліас Хаддад, старший стратег з ринків у Brown Brothers Harriman.

«Однак тривалий шатдаун (більше двох тижнів) збільшує ризик уповільнення зростання і підвищує ймовірність більш м'якої політики ФРС».

Наразі трейдери очікують зниження ставок ФРС на 42 базисних пункти до грудня і на 104 базисних пункти до кінця 2026 року, що приблизно на 25 базисних пунктів менше, ніж у середині вересня.

Це може поставити долар у вразливе становище в найближчій перспективі, при цьому загальний індекс валюти США, який цього року впав на 9,7%, дещо знизився до 97,948 на початку азіатської сесії. Курс євро залишився незмінним на рівні 1,17275 долара, а фунт стерлінгів - на рівні 1,3433 долара.

«Хоча закриття уряду може затримати оприлюднення п'ятничного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, історично вплив на ВВП був незначним, оскільки будь-які перебої зазвичай компенсуються відразу після закінчення закриття», - сказав Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG.

Австралійський долар залишився стабільним на рівні 0,65795 долара напередодні рішення про монетарну політику Резервного банку Австралії, яке буде оприлюднено сьогодні і, як очікується, не змінить процентні ставки.

Після кількох знижень ставок економічне зростання прискорилося у другому кварталі, а рівень безробіття залишився відносно стабільним, що свідчить про те, що РБА може уповільнити темпи пом'якшення політики. Цього року він знижував ставки в лютому, травні та серпні.

Проте австралійський долар цього року подорожчав на понад 6%, скориставшись ослабленням долара США та високим апетитом до ризику. У вересні він зріс на більш скромні 0,6% після досягнення 11-місячного максимуму два тижні тому.

«РБА, ймовірно, утримається від надання рекомендацій щодо зниження облікової ставки, оскільки між двома цілями РБА - інфляцією та повним зайнятістю - наростає напруга», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Японська єна дещо ослабла до 148,72 за долар США, оскільки інвестори врахували підсумки обговорення Банку Японії на засіданні у вересні, які показали, що центральний банк обговорював можливість підвищення процентної ставки в найближчому майбутньому.

«Судячи виключно з економічної ситуації в Японії, можливо, настав час розглянути можливість чергового підвищення облікової ставки, враховуючи, що з моменту останнього підвищення пройшло більше шести місяців», - йдеться в одній з думок.

На засіданні у вересні Банк Японії залишив ставки без змін, але зіткнувся з незгодою двох членів правління, які проголосували за підвищення ставок. Трейдери все більше готуються до того, що Банк Японії знову підвищить процентні ставки, і ймовірність такого кроку в грудні оцінюється в 60%.