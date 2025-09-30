Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси Волл-стріт піднімаються, оскільки інвестори не зважають на невизначеність щодо закриття уряду

08:05 30.09.2025 |

Фінанси

 

Індекси Волл-стріт закрилися в понеділок зростанням, причому Nasdaq лідирував у зростанні, оскільки інвестори купували акції великих технологічних компаній і не зважали на невизначеність щодо можливого закриття уряду США та жорсткі заяви представників Федеральної резервної системи.

Технологічний сектор забезпечив найбільше зростання індексу S&P, оскільки інвестори зробили ставку на зростання штучного інтелекту та очікування, що ФРС продовжить знижувати процентні ставки, борючись із постійними проблемами інфляції та невизначеністю на ринку праці.

Головною темою для Волл-стріт цього тижня є протистояння між республіканцями та демократами щодо фінансування, яке підвищило ймовірність закриття уряду з середи, першого дня нового фінансового року уряду США.

Навіть попри те, що Міністерство праці готувалося до можливої затримки оприлюднення вересневого звіту про зайнятість у разі закриття уряду, це, здається, не стало ключовим фактором впливу на ринок, зазначила Лінді Белл, головний стратег 248 Ventures у Шарлотті, Північна Кароліна.

«Інвестори чіпляються за позитивні моменти», - сказала Белл, вказавши на надії на пом'якшення процентних ставок і ознаки економічної стійкості, які простежуються в останніх даних, зокрема про ринок житла та споживчі витрати.

«Ринок не буде стрімко зростати, оскільки це ризиковано. Але інвестори можуть не зважати на можливість закриття уряду, оскільки, якщо це все-таки станеться, проблема, ймовірно, буде швидко вирішена, і ринок зможе знову зосередитися на важливих речах, таких як прибутки, монетарна політика та інвестиції в штучний інтелект».

Хоча в минулому закриття уряду, як правило, не впливало на результати діяльності компаній, на думку Бернса МакКінні, портфельного менеджера NFJ Investment Group у Далласі, штат Техас, безпосередня загроза закриття уряду могла обмежити прибутки та призвести до низького обсягу торгів у понеділок.

«Єдина причина, яка могла б справді вплинути на ринки, - це вплив на кінцевий фінансовий результат. Історично закриття уряду є короткочасним і не впливає на прибутковість, тому інвестори, як правило, дивляться вперед», - сказав МакКінні.

«Це як дим на гоночній трасі. Вони просто тримають колеса рівно, справляються зі стресом і рухаються вперед крізь дим».

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 68,78 пункту, або 0,15%, до 46 316,07, S&P 500 - на 17,51 пункту, або 0,26 %, до 6661,21, а Nasdaq Composite - на 107,09 пункту, або 0,48 %, до 22 591,15.

Інвестори також стежили за коментарями політиків ФРС на предмет будь-яких ознак занепокоєння щодо потенційної втрати економічної прозорості в разі зупинки роботи уряду.

Президент ФРБ Клівленда Бет Хамак, одна з найбільш жорстких представниць ФРБ, яка цього року не має права голосу в питаннях політики, заявила в понеділок, що центральний банк повинен продовжувати проводити жорстку монетарну політику, щоб охолодити інфляцію.

Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем, який має право голосу щодо ставок цього року, заявив, що він відкритий для подальшого зниження процентних ставок, але ФРС повинна бути обережною і підтримувати ставки на достатньо високому рівні, щоб продовжувати протидіяти інфляції, яка залишається приблизно на один процентний пункт вище цільового показника центрального банку в 2%.

Однак, згідно з FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС приблизно в 89%.

Серед 11 основних галузей індексу S&P 500 дев'ять продемонстрували зростання. Зі зниженням цін на нафту більш ніж на 3% енергетичний сектор став найбільшим аутсайдером, завершивши день падінням на 1,9%. Найбільший відсотковий приріст продемонстрував сектор споживчих товарів, додавши 0,6%.

Але за зростанням індексу лідером стала технологічна галузь, завдяки значному зростанню акцій лідера у виробництві чіпів для штучного інтелекту Nvidia (на 2%) та Microsoft (на 0,6%).

Акції Electronic Arts піднялися на 4,5% після того, як видавник ігор погодився на приватизацію в рамках угоди на суму 55 млрд доларів, що посилило надії на більш широкі перспективи угод, зазначив Белл з 248 Ventures, який розглядав цю транзакцію як «підтвердження того, що ринок злиттів і поглинань відкритий».

Акції Lam Research подорожчали на 2% після того, як Deutsche Bank підвищив рейтинг виробника обладнання для виробництва мікросхем з «тримати» до «купувати».

AppLovin встановив новий рекорд, закрившись з приростом 6,3% на рівні 712,36 долара, що також стало одним з найбільших підйомів для S&P 500. Morgan Stanley підвищив цільову ціну акцій з 480 до 750 доларів.

Після того, як президент США Дональд Трамп у неділю опублікував відео, в якому рекламував користь для здоров'я каннабідіолу, отриманого з конопель, акції американських компаній, пов'язаних з канабісом, зросли. Canopy Growth піднялася на 17% до 1,57 долара, Cronos Group - майже на 13% до 2,97 долара, а Tilray Brands - на 60,9% до 1,85 долара.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,38 до 1. Було зафіксовано 337 нових максимумів і 80 нових мінімумів. Індекс S&P 500 зафіксував 38 нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite - 116 нових максимумів і 74 нових мінімумів.

На Nasdaq 2525 акцій зросли, а 2118 впали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,19 до 1.

На американських біржах було продано близько 17,91 млрд акцій порівняно з середнім показником 18,25 млрд за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

