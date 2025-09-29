Долар США помітно дешевшає до основних світових валют на побоюваннях «шатдауну»

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок на побоюваннях припинення роботи американського уряду.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,28%.

Так званий шатдаун, тобто призупинення роботи федерального уряду США, може трапитися вже в середу, оскільки термін дії закону про тимчасове фінансування роботи федеральних відомств закінчується 30 вересня.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про продовження тимчасового фінансування роботи уряду до 21 листопада, однак тепер він має бути затверджений Сенатом. У Сенаті у республіканців 53 голоси зі 100, а для схвалення законопроєкту потрібні 60.

Увага ринку цього тижня також спрямована на низку важливих статданих, які можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо грошово-кредитної політики. Так, Інститут управління поставками (ISM) оприлюднить індекси ділової активності у сфері послуг і у виробничому секторі, а в п'ятницю вийде ключовий звіт про стан американського ринку праці за вересень. Опитані Trading Economics аналітики в середньому прогнозують збереження безробіття в США у вересні на рівні 4,3% і збільшення кількості робочих місць на 50 тис.

У разі, якщо звіт з ринку праці знову покаже слабкі темпи зростання зайнятості в США, зниження долара посилиться, вважає аналітик MUFG Лі Хардман, думку якого наводить The Wall Street Journal. Слабка статистика підтримає очікування подальшого зниження базової ставки Федрезервом у жовтні, каже експерт.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,1735 порівняно з $1,1704 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3447 проти $1,3502 у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з ієною зменшилася до 148,64 єни з 149,51 єни за підсумками попередніх торгів.

Член ради керуючих Банку Японії Асахі Ногуті заявив про дедалі більшу необхідність підвищення ключової ставки регулятором, відзначивши прогрес у досягнення цілей ЦБ щодо інфляції. "Різні економічні індикатори в Японії показують стійкий прогрес у русі до мети стабільної інфляції на рівні 2%, - заявив Ногуті під час виступу в понеділок. - Це означає, що необхідність коригування ставки зростає як ніколи раніше".

Курс долара в парі з офшорним юанем опустився під час торгів до 7,1261 юаня з 7,1428 юаня напередодні.