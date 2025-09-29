Авторизация

Новий голова SEC готує революцію на Волл-стріт: можуть скасувати квартальні звіти

 

Голова Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) Пол Аткінс пропонує скасувати обов'язкову щоквартальну звітність. Про це він повідомив у колонці на Financial Times, в якій він оголосив про повернення SEC до своєї "основної місії" й відмови від надмірного регулювання.

Він вважає, що компанії повинні розкривати лише ту інформацію, яка важлива для інвестиційних рішень, а не все підряд.

"У центрі мандата SEC лежить принцип суттєвості [...] У сфері корпоративної звітності це означає, що SEC повинна вимагати від компаній надавати інформацію, виходячи з об'єктивного критерію - чи вважатиме її важливою для ухвалення інвестиційного рішення розсудливий інвестор", - заявив Аткінс.

Він вважає, що США не підходить підхід Євросоюзу, чиї директиви про корпоративну сталість вимагають розкриття соціально значущої, але не обов'язково фінансово суттєвої інформації.

"Зі свого боку я налаштований гарантувати, що у США SEC ставитиме добробут інвесторів вище за побажання ідеологів. Держава повинна забезпечувати мінімально необхідний рівень регулювання, щоб захистити інвесторів і водночас дати бізнесу змогу розвиватися. Саме тому я пришвидшую ініціативу президента Трампа, яка передбачає можливість для компаній подавати звітність раз на пів року, а не бути жорстко прив'язаними до чинної системи квартальних звітів", - написав Аткінс.

Якщо пропозиція буде ухвалена, SEC може перейти до моделі піврічної звітності, аналогічної британській, де обов'язкові квартальні звіти були скасовані у 2014 році.

Водночас глава SEC зазначив, що багато британських компаній, як і раніше, публікують звіти кожні три місяці, що свідчить про те, що гнучкість не обов'язково знижує прозорість.

Квартальна звітність у США була запроваджена у 1970 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
