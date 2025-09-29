Фінансові новини
- 29.09.25
- 23:13
RSS
мапа сайту
Фондові індекси Європи помірно зростають
14:56 29.09.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно підвищуються в понеділок.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:32 EET піднявся на 0,39% - до 556,69 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,55%, німецький DAX - 0,28%, французький CAC 40 - 0,21%, італійський FTSE MIB - 0,07%, іспанський IBEX 35 - 0,04%.
Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні несподівано збільшився у вересні. Як показали опубліковані в понеділок дані Європейської комісії, індикатор піднявся до 95,5 пункту з переглянутого серпневого значення 95,3 пункту. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували, що індекс залишиться на раніше оголошеному рівні серпня 95,2 пункту.
Інфляція в Іспанії прискорилася до максимуму за 15 місяців, за попередніми даними статистичного управління INE. Споживчі ціни у вересні зросли на 3% у річному вираженні після зростання на 2,7% у серпні. Показник збігся з прогнозом експертів.
Найбільше зростання у складі Stoxx Europe 600 демонструє бельгійська біофармацевтична UCB, папери якої дорожчають на 16,4% на новинах, що тестування препарату для лікування супуративного гідраденіту - конкурента MoonLake Immunotherapeutics - показало його меншу ефективність порівняно з препаратом UCB. Акції Financiere de Tubize, найбільшого акціонера UCB, піднімаються в ціні на 15,9%.
Лідером зниження серед компонентів зведеного індексу є датська Genmab, що втрачає 3% ринкової вартості після повідомлення про купівлю нідерландського розробника протиракових препаратів Merus приблизно за $8 млрд.
Капіталізація AstraZeneca збільшується на 0,7%. Раніше повідомлялося, що фармкомпанія має намір розмістити звичайні акції на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) і зняти з торгів на Nasdaq американські депозитарні розписки (ADR). Таким чином, звичайні акції AstraZeneca перебуватимуть в обігу на NYSE, біржі Nasdaq Stockholm і Лондонській фондовій біржі (LSE).
Папери фармацевтичної GSK дорожчають на 2,4%. Компанія оголосила про призначення Люка Мілса новим головним виконавчим директором. Він вступить на посаду 1 січня 2026 року. Зараз Мілс обіймає посаду головного комерційного директора.
Акції Stellantis торгуються з підвищенням на 0,6% після повідомлення про призначення Жоао Ларанжо на посаду головного фінансового директора замість Дага Остерманна, який подав прохання про відставку з особистих причин.
Французька TotalEnergies скорочує капіталізацію на 1,3%. TotalEnergies продає 50% підрозділу, що працює у сфері сонячної енергетики в Північній Америці, інвестиційній KKR.
Ринкова вартість британської BP Plc зменшується на 0,7%. BP ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо проєкту Tiber-Guadalupe в Мексиканській затоці. Видобуток на платформі планують розпочати 2030 року, вартість проєкту оцінюють у $5 млрд.
Папери Deutsche Lufthansa дорожчають на 1,5%. Компанія оголосила, що планує скоротити близько 4 тис. працівників до 2030 року в рамках програми, спрямованої на підвищення ефективності операцій.
На торгах у Лондоні помітно зростають у ціні акції гірничодобувних компаній, зокрема Antofagasta - на 3,5%, Fresnillo - на 2,2%, Endeavour Mining - на 1,6%.
У Франкфурті лідирують Infineon Technologies (+1,9%), Siemens Healthineers (+1,8%), Symrise (+1,6%). Вартість паперів автовиробників Volkswagen і Mercedes-Benz підвищується на 1,4% і 1,1% відповідно. Лідером зниження є Commerzbank (-1,6%).
Виробники товарів класу "люкс" демонструють упевнений підйом у Парижі, зокрема EssilorLuxottica - на 2,1%, Hermes International - на 1,6%, Kering - на 1,4%, LVMH - на 1,1%.
