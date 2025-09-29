Фінансові новини
29.09.25
23:13
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3765 грн/$1
14:51 29.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 29 вересня 2025 року.
|Показник
|26.09.2025
|29.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41,3936
|41,3765
|-0.04
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 29 вересня - 41,4789 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
