НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,3765 грн/$1

Голова Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC) Пол Аткінс пропонує скасувати обов'язкову щоквартальну звітність. Про це він повідомив у колонці на Financial Times, в якій він оголосив про повернення SEC до своєї "основної місії" й відмови від надмірного регулювання.