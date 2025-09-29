Ціни на золото досягли рекордного рівня близько 3800 доларів за унцію на тлі ризиків закриття уряду США та бетів на зниження процентних ставок

Ціни на золото досягли рекордного рівня на азіатських торгах у понеділок, оскільки попит на безпечні активи зріс через побоювання щодо можливого закриття уряду США цього тижня, а також завдяки бетам на зниження процентних ставок.

Спотове золото досягло рекордного рівня в 3799,41 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з поставкою в грудні досягли піку 3828,40 доларів за унцію.

Ціни на метали в цілому також продемонстрували значне зростання, піднявшись на тлі ослаблення долара після того, як опубліковані минулого тижня дані про інфляцію, що відповідають прогнозам, підтримали оптимізм ринків щодо подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Спотове срібло подорожчало на понад 2% до більш ніж 14-річного максимуму в 47,0315 доларів за унцію, а спотова платина подорожчала на 3% до більш ніж 12-річного максимуму в 1619,78 доларів за унцію.

Золото та дорогоцінні метали підтримало зростання попиту на безпечні активи, оскільки ринки готуються до можливого закриття уряду США цього тижня на тлі посередніх спроб обох партій просунути законопроект про фінансування.

Фінансування федеральних операцій США закінчується о півночі 30 вересня, а Конгрес не має заміни або продовження фінансування.

Двопартійні переговори щодо законопроекту про фінансування тривають. Республіканці наполягають на прийнятті тимчасового законопроекту про фінансування до листопада, тоді як демократи вимагають, щоб Конгрес скасував нещодавні скорочення витрат на охорону здоров'я та програму Medicaid, перш ніж будуть затверджені будь-які інші законопроекти про фінансування.

Лідери Конгресу від обох партій мають зустрітися з президентом Дональдом Трампом у понеділок для проведення посередницьких переговорів.

Зупинка роботи уряду може затримати оприлюднення ключових даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, яке має відбутися наприкінці цього тижня, а також може порушити економічну діяльність, якщо проблема не буде вирішена протягом тривалого періоду.

Останній раз уряд США частково зупиняв роботу на 35 днів наприкінці 2018 - на початку 2019 року. Аналітичний центр Бюджетного управління Конгресу оцінив, що зупинка роботи уряду призвела до скорочення валового внутрішнього продукту приблизно на 11 млрд доларів.