Азіатські акції зростають на тлі зростання технологічного сектору напередодні засідання РБА. Японія відстає

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки акції технологічного сектору відновилися після різкого падіння минулого тижня, хоча інвестори залишалися обережними напередодні засідань центральних банків Австралії та Індії цього тижня.

Японські акції відставали, оскільки зміцнення єни тиснуло на експортно-орієнтовані акції, а індійські ринки відновлювалися після значних втрат минулого тижня.

Регіональні ринки слідували за деяким зростанням на Волл-стріт у п'ятницю, де дані про інфляцію, що відповідають прогнозам, допомогли трейдерам зберегти очікування щодо подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. Однак настрої щодо американських ринків погіршилися через побоювання щодо можливого закриття уряду, яке може відбутися наприкінці цього тижня, а також через низку оголошень про введення нових мит.

Ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,3% на азіатських торгах.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,8%, при цьому основна увага була прикута до завершення дводенного засідання Резервного банку Австралії у вівторок. Основним фактором зростання індексу стали акції банків і золота.

Очікується, що РБА залишить процентні ставки без змін на тлі останніх ознак стійкої інфляції, але може дати деякі сигнали про можливе зниження ставок у листопаді.

«У листопаді більш імовірне зниження на 25 б.п., що призведе до тривалого утримання облікової ставки на рівні 3,35%», - зазначили аналітики ANZ у нещодавньому дописі, додавши, що, як очікується, голова РБА Мішель Буллок підтвердить позицію центрального банку щодо подальшого пом'якшення політики, яка базується на даних, після зниження на 75 б.п. у 2025 році.

Останні дані, що свідчать про несподіване зростання інфляції в Австралії, послабили бети на подальше підвищення ставок РБА, який зберігає свою позицію щодо стримування інфляції як ключової мети.

Індекси KOSPI в Південній Кореї та Hang Seng в Гонконзі показали найкращі результати в Азії, піднявшись відповідно на 1,1% та 1,5%.

Акції регіональних технологічних компаній відновилися після різкого падіння минулого тижня, спричиненого сумнівами щодо торгівлі штучним інтелектом. Повідомлення про те, що США розглядають можливість вжиття ще більш жорстких заходів щодо імпортних напівпровідників, також похитнули цей сектор.

Акції південнокорейського виробника мікросхем SK Hynix Inc зросли на 3,7% і стали одними з найсильніших драйверів зростання індексу KOSPI, відновившись після різкого падіння минулого тижня.

У Гонконзі акції BYD Co подорожчали на 1,5% після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що виробник електромобілів очікує, що експорт складе близько 20% його глобальних продажів у 2025 році, оскільки він прагне до міжнародної експансії, щоб компенсувати ослаблення внутрішніх продажів.

Технологічному сектору сприяло падіння дохідності казначейських облігацій, особливо з огляду на те, що дані індексу цін PCE у США, опубліковані в п'ятницю, відповідали очікуванням. Ці дані підсилили бети на подальше зниження процентних ставок ФРС, що підтримало Волл-стріт, а також ризики на азіатській сесії в понеділок.

Більшість азіатських ринків також продемонстрували зростання. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite піднялися на 0,6% і 0,1% відповідно.

Індекс Straits Times у Сінгапурі зріс на 0,2%.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX знизилися на 1,5% і 0,7% відповідно, оскільки зміцнення єни чинило тиск на експортні акції. Єна була частково підтримана слабким доларом, оскільки ринки прогнозують подальше зниження ставок у США, а також сприяли спекуляції щодо підвищення ставок Банком Японії.

Індійський індекс Nifty 50 піднявся на 0,5% на початку торгів, відновившись після значних втрат минулого тижня. Індійські ринки в значній мірі відставали від своїх аналогів через побоювання щодо посилення торговельних суперечок між Вашингтоном і Нью-Делі.

Резервний банк Індії має зібратися на засідання цього тижня і, як очікується, залишить базову ставку без змін, але дещо знизить норму обов'язкових резервів, що є певним пом'якшенням монетарної політики.

РБІ може зіткнутися з посиленням тиску з метою подальшого пом'якшення монетарної політики, оскільки індійська економіка бореться з 50-відсотковим імпортним митом США. На початку вересня Нью-Делі запровадив низку податкових пільг, щоб компенсувати економічні негативні наслідки торговельних мит США.