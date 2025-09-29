Фінансові новини
29.09.25
09:56
RSS
мапа сайту
Долар у обороні перед оприлюдненням даних та через ризик закриття уряду США
07:54 29.09.2025 |
У понеділок долар перебував у обороні напередодні низки оприлюднень економічних даних США, які можуть прояснити подальшу політику Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, а також на тлі зростаючого ризику закриття уряду.
На початку азіатської сесії валютні коливання були в основному помірними, хоча долар дещо втратив позиції після того, як минулого тижня зміцнився на тлі зниження ставок ФРС.
До японської єни долар подешевшав на 0,2% до 149,24 після того, як минулого тижня подорожчав на понад 1% до японської валюти.
Євро подорожчав на 0,15% до 1,1717 долара, а фунт стерлінгів - на 0,11% до 1,3418 долара.
Інвестори найбільше турбуються про можливе закриття уряду США, якщо Конгрес не ухвалить закон про фінансування до закінчення фінансового року у вівторок.
Без ухвалення закону про фінансування частина урядових установ закриється в середу, у перший день 2026 фінансового року уряду США.
Це матиме наслідки для оприлюднення в п'ятницю уважно очікуваного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі.
«Я думаю, що припущення буде таким: якщо уряд припинить роботу, ми не отримаємо дані про зайнятість. Тож... як торгувати, якщо дані не опубліковані? Це неможливо», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.
«Засідання ФРС відбудеться лише наприкінці жовтня. Тому, я думаю, робочою гіпотезою буде те, що якщо уряд припинить роботу, сподіваємося, це не триватиме надто довго. Дані все одно будуть доступні і опубліковані до жовтня. Я думаю, це дійсно важливо».
Напередодні п'ятничного звіту про зайнятість інвестори також отримають дані про вакансії, приватні зарплати, індекс ділової активності у виробничій сфері ISM та інші показники, які дадуть додаткові підказки про стан економіки США.
Низка стійких економічних даних США останнім часом спростувала очікування щодо агресивного зниження ставок ФРС, і зараз ринки очікують на зниження ставок приблизно на 40 базисних пунктів до грудня.
Що стосується інших валют, то австралійський долар піднявся на 0,15% до 0,6557 долара, а новозеландський долар - на 0,07% до 0,5780 долара.
Резервний банк Австралії оголосить своє рішення щодо процентної ставки у вівторок, і очікується, що центральний банк залишить ставки без змін.
