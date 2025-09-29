Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар у обороні перед оприлюдненням даних та через ризик закриття уряду США

07:54 29.09.2025 |

Фінанси

 

У понеділок долар перебував у обороні напередодні низки оприлюднень економічних даних США, які можуть прояснити подальшу політику Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, а також на тлі зростаючого ризику закриття уряду.

На початку азіатської сесії валютні коливання були в основному помірними, хоча долар дещо втратив позиції після того, як минулого тижня зміцнився на тлі зниження ставок ФРС.

До японської єни долар подешевшав на 0,2% до 149,24 після того, як минулого тижня подорожчав на понад 1% до японської валюти.

Євро подорожчав на 0,15% до 1,1717 долара, а фунт стерлінгів - на 0,11% до 1,3418 долара.

Інвестори найбільше турбуються про можливе закриття уряду США, якщо Конгрес не ухвалить закон про фінансування до закінчення фінансового року у вівторок.

Без ухвалення закону про фінансування частина урядових установ закриється в середу, у перший день 2026 фінансового року уряду США.

Це матиме наслідки для оприлюднення в п'ятницю уважно очікуваного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

«Я думаю, що припущення буде таким: якщо уряд припинить роботу, ми не отримаємо дані про зайнятість. Тож... як торгувати, якщо дані не опубліковані? Це неможливо», - сказав Рей Атрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.

«Засідання ФРС відбудеться лише наприкінці жовтня. Тому, я думаю, робочою гіпотезою буде те, що якщо уряд припинить роботу, сподіваємося, це не триватиме надто довго. Дані все одно будуть доступні і опубліковані до жовтня. Я думаю, це дійсно важливо».

Напередодні п'ятничного звіту про зайнятість інвестори також отримають дані про вакансії, приватні зарплати, індекс ділової активності у виробничій сфері ISM та інші показники, які дадуть додаткові підказки про стан економіки США.

Низка стійких економічних даних США останнім часом спростувала очікування щодо агресивного зниження ставок ФРС, і зараз ринки очікують на зниження ставок приблизно на 40 базисних пунктів до грудня.

Що стосується інших валют, то австралійський долар піднявся на 0,15% до 0,6557 долара, а новозеландський долар - на 0,07% до 0,5780 долара.

Резервний банк Австралії оголосить своє рішення щодо процентної ставки у вівторок, і очікується, що центральний банк залишить ставки без змін.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес