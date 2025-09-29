Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За тиждень Нацбанк продав 560 мільйон доларів

08:31 29.09.2025 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 22 по 26 вересня зменшився до $559,8 мільйона, порівняно із $651,5 млн попереднього тижня.

При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $25,55 млрд, а купив - всього $38,05 млн.

Водночас курс гривні за тиждень несуттєво знизився: із 41,2502 грн/$ станом на понеділок, 22 вересня, до 41,4939 за підсумками торгів на міжбанку у п'ятницю.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1444  0,04 0,10 41,6656  0,02 0,06
EUR 48,1850  0,03 0,07 48,9039  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 26.09.25, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

