За тиждень Нацбанк продав 560 мільйон доларів
08:31 29.09.2025 |
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 22 по 26 вересня зменшився до $559,8 мільйона, порівняно із $651,5 млн попереднього тижня.
При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку, свідчать дані регулятора.
Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $25,55 млрд, а купив - всього $38,05 млн.
Водночас курс гривні за тиждень несуттєво знизився: із 41,2502 грн/$ станом на понеділок, 22 вересня, до 41,4939 за підсумками торгів на міжбанку у п'ятницю.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.
