Волл-стріт закрилася зростанням після оприлюднення даних про інфляцію, що відповідали очікуванням





Американські акції завершили п'ятницю зростанням після оприлюднення даних про інфляцію в США, які в основному відповідали очікуванням, але три основні індекси продемонстрували тижневе падіння.

Звіт Міністерства торгівлі про індекс особистих споживчих витрат за серпень показав, що інфляція розвивалася відповідно до очікувань, тоді як особисті доходи і споживчі витрати здивували позитивним зростанням. Минулого місяця ціни зросли на 0,3% і на 2,7% у річному вимірі, що відповідає консенсус-прогнозу. Індекс PCE вважається ключовим показником інфляції для Федеральної резервної системи.

Учасники ринку зважують ознаки зміцнення економіки та очікування подальшого зниження процентних ставок ФРС. Минулого тижня центральний банк США вперше з грудня знизив ставки і вказав на можливість подальшого зниження.

Інвестори задаються питанням, яким буде подальший курс ФРС, і готуються до кінця кварталу, сказав Брюс Заро, керуючий директор Granite Wealth Management у Плімуті, штат Массачусетс.

«На мій погляд, це типове прикрашання вікна на кінець кварталу... У цей період і в наступні тижні буде спостерігатися певна волатильність, оскільки наближається сезон звітності», - сказав він.

Сезон звітності S&P 500 за третій квартал розпочнеться приблизно в середині жовтня.

Крім того, акції виробника вантажівок Paccar, який виробляє більшість своїх вантажівок для внутрішнього ринку США, подорожчали на 5,2% на наступний день після того, як президент Дональд Трамп оголосив про введення нових імпортних мит, в тому числі на важкі вантажівки.

Трамп також ввів нові мита на брендові фармацевтичні продукти, кухонні шафи та туалетні столики, а також м'які меблі. Акції фармацевтичної компанії Eli Lilly подорожчали на 1,4%.

Акції Electronic Arts підскочили на 14,9% після повідомлень про те, що видавництво відеоігор веде переговори про продаж.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 299,97 пункту, або 0,65%, до 46 247,29, S&P 500 піднявся на 38,98 пункту, або 0,59%, до 6 643,70, а Nasdaq Composite піднявся на 99,37 пункту, або 0,44%, до 22 484,07.

За тиждень індекс Dow знизився на 0,2%, S&P 500 - на 0,3%, а Nasdaq - на 0,7%.

Інвестори також врахували останні коментарі представників ФРС. Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін в інтерв'ю Bloomberg Television заявив, що він дуже мало довіряє прогнозам щодо інфляції, оскільки мита продовжують впливати на економіку.

Однак заступник голови ФРС Мішель Боуман послалася на останні дані про ринок праці і заявила, що настав час «діяти рішуче і проактивно, щоб вирішити проблему зниження динаміки ринку праці і появи ознак нестабільності».

Інвестори з нетерпінням чекають на вересневий звіт про зайнятість у США, який має бути опублікований наступної п'ятниці.

Також на горизонті потенційне закриття уряду може порушити публікацію даних і додати невизначеності на ринках.

Costco Wholesale впала на 2,9% на наступний день після того, як компанія опублікувала квартальні результати.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,25 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 205 нових максимумів і 53 нових мінімуми.

На Nasdaq 2920 акцій подорожчали, а 1729 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,69 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,98 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,11 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.