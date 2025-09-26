Авторизация

Іноземні інвестори в II кв. скуповували акції США рекордними темпами

16:08 26.09.2025

Фінанси

 

Іноземні інвестори, незважаючи на розпал тарифних війн, встановили рекорд із купівлі американських акцій у другому кварталі 2025 року, пише Bloomberg із посиланням на дані Федеральної резервної системи.

Приплив іноземних інвестицій на фондовий ринок США у квітні-червні становив $290,7 млрд. Частка акцій в іноземних вкладеннях в американські активи становила майже 32%, що також є максимумом щонайменше з 1968 року.

Активний попит на американські акції частково викликаний інтересом до великих ІТ-компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту - Nvidia, Microsoft і Alphabet. Додатковим позитивним фактором став слабкий долар, який зробив активи зі США дешевшими для власників інших валют.

"Багато іноземних споживачів бойкотували американські товари через мита, але американські акції мали великий попит", - зазначив Роб Андерсон з Ned Davis Research.

При цьому прибутковість американського фондового ринку у 2025 році поступається показникам інших країн. Індекс S&P 500 з початку року зріс на 13%, тоді як загальносвітовий MSCI World - на 15%, а індекс MSCI All-Country World Index без урахування американських акцій показав зростання на 22%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

Бізнес