Іноземні інвестори в II кв. скуповували акції США рекордними темпами

Іноземні інвестори, незважаючи на розпал тарифних війн, встановили рекорд із купівлі американських акцій у другому кварталі 2025 року, пише Bloomberg із посиланням на дані Федеральної резервної системи.

Приплив іноземних інвестицій на фондовий ринок США у квітні-червні становив $290,7 млрд. Частка акцій в іноземних вкладеннях в американські активи становила майже 32%, що також є максимумом щонайменше з 1968 року.

Активний попит на американські акції частково викликаний інтересом до великих ІТ-компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту - Nvidia, Microsoft і Alphabet. Додатковим позитивним фактором став слабкий долар, який зробив активи зі США дешевшими для власників інших валют.

"Багато іноземних споживачів бойкотували американські товари через мита, але американські акції мали великий попит", - зазначив Роб Андерсон з Ned Davis Research.

При цьому прибутковість американського фондового ринку у 2025 році поступається показникам інших країн. Індекс S&P 500 з початку року зріс на 13%, тоді як загальносвітовий MSCI World - на 15%, а індекс MSCI All-Country World Index без урахування американських акцій показав зростання на 22%.

