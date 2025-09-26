Долар слабо змінюється до основних світових валют перед публікацією статданих у США

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,12%, тоді як значення ширшого WSJ Dollar Index перебуває на рівні закриття попередньої сесії.

Учасники ринку очікують звіту про доходи і витрати американців за серпень, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), відстежуваний американським ЦБ. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає зростання індексу на 2,9% у річному зіставленні та на 0,2% у помісячному. Звіт буде опубліковано о 15:30 EET.

Статдані, що вийшли напередодні, дещо послабили очікування щодо зниження базової ставки Федрезерву на засіданні в жовтні. Імовірність того, що ставку буде знижено, ринок оцінює у 85,5%, тоді як ще в середу її оцінювали приблизно в 92%, за даними FedWatch.

Як засвідчили опубліковані напередодні остаточні дані міністерства торгівлі США, зростання американського ВВП у другому кварталі 2025 року становило 3,8% у перерахунку на річні темпи, а не 3,3%, як повідомлялося раніше. Темпи зростання економіки у звітному кварталі стали найвищими за останні сім кварталів. Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, у квітні-червні підвищилися на 2,5%, а не на 1,5%.

Тим часом кількість заявок на допомогу з безробіття в США несподівано знизилася минулого тижня. Кількість американців, які вперше звернулися по допомогу з безробіття, зменшилася на 14 тис., тоді як аналітики очікували зростання показника.

Інфляційні очікування серед споживачів у єврозоні підвищилися в серпні, повідомив Європейський центральний банк, який опублікував результати щомісячного опитування. Інфляція в найближчі 12 місяців, як очікується, становитиме 2,8%. Це найвища оцінка за три місяці. У липні показник перебував на позначці 2,6%. Інфляційні очікування на горизонті трьох років залишилися на рівні 2,5%, на п'ять років - підвищилися до максимальних із серпня 2022 року 2,2% із 2,1% місяцем раніше.

Курс євро до долара за даними на 14:44 к.ч. підвищується на 0,04% від рівня закриття торгів у четвер, до $1,1671.

Фунт стерлінгів додає 0,05% і торгується по $1,3351.

Курс долара щодо єни знижується на 0,01% - до 149,79 єни.