26.09.25
14:39
Фондові індекси Європи помірно зростають у п'ятницю
13:36 26.09.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно підвищуються в п'ятницю.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:30 EET піднявся на 0,23% - до 551,5 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,38%, німецький DAX - 0,29%, французький CAC 40 - 0,39%, італійський FTSE MIB - 0,17%, іспанський IBEX 35 - 0,57%.
Інвестори оцінюють європейські статдані та нові заяви президента США Дональда Трампа щодо мит.
Американський президент у четвер оголосив про плани ввести з 1 жовтня нові мита на імпортовані США фармпрепарати, меблі та важкі вантажівки. Тариф на вантажівки становитиме 25%, на м'які меблі - 30%, на меблі для кухонь і ванних кімнат - 50%, на фармацевтичні препарати - 100%.
Європейський центральний банк повідомив, що інфляційні очікування серед споживачів у єврозоні підвищилися в серпні. Інфляція в найближчі 12 місяців, як очікується, становитиме 2,8%. Це найвища оцінка за три місяці. У липні показник перебував на позначці 2,6%. Інфляційні очікування на горизонті трьох років залишилися на рівні 2,5%, на п'ять років - підвищилися до максимальних із серпня 2022 року 2,2% із 2,1% місяцем раніше.
Оцінку зростання іспанського ВВП у другому кварталі було підвищено. Економіка Іспанії у квітні-червні збільшилася на 0,8% щодо попередніх трьох місяців, згідно з остаточними даними національного статистичного агентства INE. Підйом ВВП відносно аналогічного періоду минулого року становив 3,1%. Спочатку повідомлялося про підвищення першого показника на 0,7%, другого - на 2,8%.
Учасники ринку чекають на публікацію звіту про доходи і витрати населення США за серпень, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує американський ЦБ.
На новинах про мита знижуються котирування акцій фармацевтичних компаній, зокрема GSK - на 1,6%, Merck - на 0,6%, Bayer AG - на 0,4%, Sanofi - на 0,3%, AstraZeneca - на 0,1%. Папери німецького виробника вантажівок Daimler Truck дешевшають на 3,5%.
Капіталізація нідерландської інвесткомпанії Prosus скорочується на 0,5% після повідомлень про те, що онлайн-маркетплейс OLX Group, який їй належить, купує французьку платформу оголошень про купівлю та продаж автомобілів La Centrale за 1,1 млрд євро.
На торгах у Лондоні помітно дорожчають акції InterContinental Hotels Group (на 2,9%). Вартість паперів гірничодобувних компаній активно знижується, зокрема Rio Tinto - на 1,7%, Endeavour Mining - на 1,5%, Fresnillo - на 0,8%.
У Франкфурті в зростанні лідирують страховики. Munich Re нарощує ринкову вартість на 3,2%, Allianz - на 1,7%, Hannover Re - на 1,5%.
Помітний підйом у Парижі демонструють банки Credit Agricole і BNP Paribas, ціна акцій яких підвищується на 2% і 1,4% відповідно. Виробники товарів класу "люкс" EssilorLuxottica і LVMH збільшують капіталізацію на 1,9% і 1,2%.
Піднімаються котирування нафтогазових компаній: BP Plc - на 0,2%, Shell і TotalEnergies - на 0,9%.
