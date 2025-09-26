Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 09:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото подешевшало на тлі сильних даних з США, що підтримали долар
08:50 26.09.2025 |
Золото подешевшало в п'ятницю після того, як сильніші, ніж очікувалося, економічні дані з США знизили очікування щодо подальшого пом'якшення монетарної політики цього року, підтримавши долар напередодні ключового звіту про інфляцію, який має бути опублікований сьогодні.
Станом на 04:09 за Гринвічем спотове золото подешевшало на 0,1% до 3745,67 доларів за унцію, але з початку тижня подорожчало на 1,6%.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишалися стабільними на рівні 3774,80 доларів.
Індекс долара США коливався поблизу тритижневого максимуму і прямує до тижневого зростання, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дорожчим для закордонних покупців.
«Повернення долара до колишньої форми є потенційною перешкодою для золота і його прагнення досягти рівня 3800 доларів», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер, додавши, що останнє оголошення президента США Дональда Трампа про введення мит може обмежити будь-яке негайне зниження вартості золота.
У четвер Трамп оголосив про новий раунд штрафних мит на широкий спектр імпортних товарів, який почне діяти з 1 жовтня.
Тим часом, дані, опубліковані в четвер, показали, що тижневі заявки на допомогу з безробіття в США скоротилися, а економіка у другому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, завдяки високим споживчим витратам і інвестиціям бізнесу.
Всі очі зараз прикуті до даних індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), улюбленого показника інфляції ФРС, які будуть опубліковані о 12:30 за Гринвічем.
Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що звіт покаже зростання на 0,3% в місячному вимірі і на 2,7% в річному вимірі в серпні.
«Золото торгується дещо мляво, оскільки трейдери не хочуть робити жодних рішучих кроків на випадок, якщо основні дані PCE хоч трохи віддзеркалять стрибок ВВП», - сказав Уотер.
Тим часом, член Федеральної резервної системи Стівен Міран виступив за агресивне зниження ставок для захисту ринку праці, применшуючи ризики інфляції від мит.
Золото як безпечний актив, як правило, добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.
Спотове срібло подешевшало на 1% до 44,89 долара за унцію, платина подорожчала на 0,9% до 1542,90 долара, наблизившись до 12-річного максимуму, а паладій подорожчав на 0,9% до 1261,03 долара. Всі три метали демонстрували тижневе зростання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Золото подешевшало на тлі сильних даних з США, що підтримали долар
|Азіатські акції падають через мита Трампа та збитки технологічних компаній. Японії допомагає зниження індексу споживчих цін
|Долар утримує прибутки, оскільки увага переключається на дані про витрати для отримання підказок від ФРС
|Індекси Волл-стріт завершили день зниженням, дані підвищують невизначеність щодо перспектив зниження процентних ставок
|Банки видали іпотечних кредитів на 1,6 мільярда за місяць
|Долар слабо змінюється до євро та єни, зростає до фунта
Бізнес
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій