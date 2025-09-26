Золото подешевшало на тлі сильних даних з США, що підтримали долар

Золото подешевшало в п'ятницю після того, як сильніші, ніж очікувалося, економічні дані з США знизили очікування щодо подальшого пом'якшення монетарної політики цього року, підтримавши долар напередодні ключового звіту про інфляцію, який має бути опублікований сьогодні.

Станом на 04:09 за Гринвічем спотове золото подешевшало на 0,1% до 3745,67 доларів за унцію, але з початку тижня подорожчало на 1,6%.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишалися стабільними на рівні 3774,80 доларів.

Індекс долара США коливався поблизу тритижневого максимуму і прямує до тижневого зростання, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дорожчим для закордонних покупців.

«Повернення долара до колишньої форми є потенційною перешкодою для золота і його прагнення досягти рівня 3800 доларів», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер, додавши, що останнє оголошення президента США Дональда Трампа про введення мит може обмежити будь-яке негайне зниження вартості золота.

У четвер Трамп оголосив про новий раунд штрафних мит на широкий спектр імпортних товарів, який почне діяти з 1 жовтня.

Тим часом, дані, опубліковані в четвер, показали, що тижневі заявки на допомогу з безробіття в США скоротилися, а економіка у другому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, завдяки високим споживчим витратам і інвестиціям бізнесу.

Всі очі зараз прикуті до даних індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), улюбленого показника інфляції ФРС, які будуть опубліковані о 12:30 за Гринвічем.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що звіт покаже зростання на 0,3% в місячному вимірі і на 2,7% в річному вимірі в серпні.

«Золото торгується дещо мляво, оскільки трейдери не хочуть робити жодних рішучих кроків на випадок, якщо основні дані PCE хоч трохи віддзеркалять стрибок ВВП», - сказав Уотер.

Тим часом, член Федеральної резервної системи Стівен Міран виступив за агресивне зниження ставок для захисту ринку праці, применшуючи ризики інфляції від мит.

Золото як безпечний актив, як правило, добре показує себе в умовах низьких процентних ставок.

Спотове срібло подешевшало на 1% до 44,89 долара за унцію, платина подорожчала на 0,9% до 1542,90 долара, наблизившись до 12-річного максимуму, а паладій подорожчав на 0,9% до 1261,03 долара. Всі три метали демонстрували тижневе зростання.