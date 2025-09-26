Азіатські акції падають через мита Трампа та збитки технологічних компаній. Японії допомагає зниження індексу споживчих цін

Більшість азіатських акцій в п'ятницю впали, причому найбільші збитки понесли фармацевтичні компанії після того, як президент США Дональд Трамп ввів високі імпортні мита на цей сектор, а також через падіння акцій технологічних компаній.

Японські акції стали винятком, трохи піднявшись, оскільки низький рівень споживчої інфляції підживлював спекуляції про те, що Банк Японії найближчим часом не підвищить процентні ставки.

Регіональні ринки повторили нічні втрати на Волл-стріт, яка впала третю сесію поспіль на тлі зростаючої невизначеності щодо процентних ставок і інфляції в США. Ф'ючерси на S&P 500 на азіатських торгах залишилися без змін, а основна увага прикута до майбутніх даних індексу цін PCE, який є ключовим показником інфляції для Федеральної резервної системи.

Південнокорейський KOSPI показав найгірші результати в Азії, впавши на 2,1%, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,8%. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3-0,5%.

У четвер ввечері Трамп оголосив про введення низки торговельних мит, зокрема 100% мита на всі брендові та патентовані фармацевтичні товари. Мито набуде чинності з 1 жовтня.

Цей крок означає значно більший тиск на азіатських експортерів фармацевтичної продукції, оскільки більшість регіональних компаній мають значну частку на ринках США.

Проте Трамп заявив, що компанії, які будують виробничі потужності в США, будуть звільнені від мита.

Серед окремих компаній південнокорейська Samsung Biologics Co Ltd і зареєстрована в Гонконзі WuXi Biologics впали на 1,7-4%.

Японська компанія Daiichi Sankyo Co., Ltd. втратила 1,9%, а індійські Sun Pharmaceutical Industries Ltd. і Dr Reddy's Laboratories Ltd впали на 0,6% і 2,4% відповідно.

Фармацевтичний сектор Індії сильно залежить від експорту до США, хоча значна частина цього експорту припадає на генеричні ліки, які, як видається, звільнені від американських мит.

Збитки акцій технологічних компаній, які впали разом з американськими аналогами, також чинили тиск на азіатські ринки. Найбільше постраждали акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, на тлі зростаючих сумнівів щодо потенційної бульбашки в цьому секторі.

Акції азіатських виробників мікросхем поглибили свої втрати після того, як Wall Street Journal повідомив, що адміністрація Трампа шукає способи значно зменшити залежність США від імпорту мікросхем, включаючи різке збільшення внутрішнього виробництва. Однак залишається незрозумілим, як саме Білий дім досягне цього, враховуючи значні фінансові та логістичні витрати, пов'язані з виробництвом мікросхем.

Інвестиція корпорації NVIDIA в розмірі 100 мільярдів доларів в OpenAI викликала занепокоєння щодо збільшення циклічних інвестицій в сектор, що, в свою чергу, змусило інвесторів поступово фіксувати останні прибутки від акцій технологічних компаній.

Акції південнокорейських гігантів з виробництва мікросхем SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd впали на 3-6%, а акції постачальника Nvidia, компанії TSMC, впали майже на 2% на тайванській біржі.

Китайські та гонконгські технологічні гіганти, такі як Xiaomi Corp, Alibaba і Tencent, відступили після значного зростання на початку цього тижня. Xiaomi впала на 5%, незважаючи на те, що Goldman Sachs підвищив цільову ціну акцій на тлі оптимізму щодо майбутньої осінньої події.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,1% і 0,6% відповідно, хоча більший приріст був стриманий втратами в технологічному та фармацевтичному секторах.

Дані про інфляцію за індексом споживчих цін у Токіо за вересень виявилися нижчими, ніж очікувалося, а базова інфляція також знизилася з недавніх пікових значень.

Ці дані зазвичай є індикатором інфляції в масштабах країни і підштовхнули спекуляції, що зниження інфляції завадить планам Банку Японії щодо подальшого підвищення процентних ставок. Ця думка також чинила тиск на єну, що пішло на користь акціям експортно-орієнтованих компаній.

Японські фондові індекси залишилися близькими до недавніх рекордних максимумів на тлі зростаючої впевненості в тому, що в найближчі місяці Банк Японії залишить монетарну політику в основному м'якою.

Акції інших азіатських країн в основному залишалися без змін. Австралійський ASX 200 виріс на 0,1%, а індекс Straits Times в Сінгапурі додав 0,3%.

Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,4%, продовживши стрімке падіння, яке почалося на початку тижня, причому найбільший вплив на це мали акції фармацевтичних компаній. Індійські акції постраждали від зростаючої невизначеності щодо торговельних переговорів із США після того, як Вашингтон наклав на країну 50-відсоткові мита за закупівлю російської нафти.