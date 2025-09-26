Долар утримує прибутки, оскільки увага переключається на дані про витрати для отримання підказок від ФРС

Долар утримав значні прибутки в п'ятницю після того, як кращі, ніж прогнозувалося, дані США послабили очікування щодо подальшого пом'якшення політики Федеральної резервної системи цього року.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно основних валют, піднявся на 0,6% на попередній сесії після того, як дані про економічне зростання США, кількість заявок на допомогу з безробіття, товари тривалого користування та оптові запаси перевершили очікування.

Єна торгувалася на восьмитижневому мінімумі після оголошення нової серії мит президентом США Дональдом Трампом. Зараз увага переходить до опублікування в п'ятницю даних про споживчі витрати в США, які дадуть сигнал про те, наскільки терміново економіка потребує додаткових стимулів від ФРС.

«Ринки аналізують цю інформацію, і можна побачити, що прогнози нижчих ставок знизилися на кілька базисних пунктів», - сказав Гевін Френд, старший стратег з ринків у National Australia Bank. «Я думаю, коли ви бачите такі цифри, як ми бачили в четвер, ви кажете: «Ну, а де ж пожежа?»

Індекс долара залишався стабільним на рівні 98,473, близькому до тритижневого максимуму, і на цьому тижні зріс на 0,8%.

Долар залишився на рівні 149,81 єни після того, як майже пробив позначку 150 вперше з 1 серпня. Євро залишився на рівні 1,1665 долара після падіння на 0,6% у четвер.

Ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів (б.п.) в жовтні у 87,7%, що нижче за 90-92%, які були вказані в середу.

Міністерство торгівлі повідомило, що валовий внутрішній продукт США з квітня по червень зріс на 3,8% після перегляду в бік підвищення, що вище за 3,3%, які були спочатку заявлені. Економісти, опитані Reuters, не очікували перегляду цього показника.

За даними опитування Reuters, індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) за серпень, який є ключовим для ФРС показником інфляції, як очікується, покаже зростання на 0,3% у місячному вимірі та на 2,7% у річному вимірі.

«У той час, коли члени ФРС стурбовані високим рівнем інфляції, ми вважаємо, що такий звіт буде обнадійливим», - сказав Бансі Мадхавані, старший економіст ANZ. «Доки імпульс інфляції сигналізує про те, що ця інфляційна тенденція залишається незмінною, ми очікуємо, що ФРС може продовжувати поступове пом'якшення політики з кроком у 25 базисних пунктів».

У Токіо, де центральний банк перебуває в циклі жорсткування, дані показали, що базова інфляція у вересні в столиці залишалася значно вищою за цільовий показник центрального банку в 2%, що підтримує очікування щодо підвищення процентної ставки в найближчому майбутньому.

І саме тоді, коли двосторонні торговельні угоди почали зменшувати занепокоєння щодо впливу американських мит, Трамп оголосив про широкий спектр нових імпортних мит, включаючи 100% на брендові ліки, 25% на важкі вантажівки та 50% на кухонні шафи.