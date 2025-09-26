Індекси Волл-стріт завершили день зниженням, дані підвищують невизначеність щодо перспектив зниження процентних ставок

Американські акції завершили день помірним зниженням у четвер, при цьому більшість секторів S&P 500 продемонстрували падіння, оскільки економічні дані підвищили невизначеність щодо перспектив зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Дані показали, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття знизилася на 14 000 до 218 000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень, що закінчився 20 вересня. Інші дані показали, що економіка США в другому кварталі зростала швидше, ніж передбачалося раніше, на тлі високих споживчих витрат і інвестицій бізнесу.

Крім того, президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив у четвер, що він не впевнений у доцільності занадто швидкого зниження ставок, оскільки існує ризик інфляції.

Ці коментарі та дані з'явилися після того, як минулого тижня центральний банк США знизив ставки на 25 базисних пунктів - вперше з грудня - після ознак слабкості на ринку праці. Він також дав зрозуміти, що в майбутньому можливе подальше зниження ставок. За даними CME FedWatch Tool, очікування інвесторів щодо чергового зниження ставок на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у жовтні зараз становлять 83,4%, що нижче за 92% у середу.

«Економічні дані, опубліковані за останні день-два, дещо заплутані, оскільки, на мій погляд, вони ставлять під сумнів», наскільки ФРС може знову знизити ставки і чи потрібно ФРС знову знижувати ставки цього року, сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

Інвестори готуються до п'ятничного оприлюднення індексу цін на особисті споживчі витрати, ключового для ФРС показника інфляції.

Більшість секторів S&P 500 завершили день зниженням, але енергетика зросла на 0,9%, а технологічний сектор продемонстрував зростання на 0,03% завдяки стрибку акцій Intel на 8,9%. The Wall Street Journal з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомив, що Intel звернулася до Taiwan Semiconductor Manufacturing Company з пропозицією про інвестиції у виробництво або партнерство.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 173,96 пункти, або 0,38%, до 45 947,32, S&P 500 втратив 33,25 пункти, або 0,50%, до 6 604,72, а Nasdaq Composite втратив 113,16 пункти, або 0,50%, до 22 384,70.

Серед компаній, акції яких подешевшали, акції CarMax впали на 20,1% після того, як продавець уживаних автомобілів повідомив про зниження прибутку в другому кварталі.

Крім того, акції Accenture впали на 2,7% навіть після того, як консалтингова компанія повідомила про дохід, що перевищив очікування.

Інвестори з нетерпінням чекають на оприлюднення квартальних результатів більшої кількості компаній, особливо з огляду на високі оцінки після недавнього рекордного зростання ринку.

«Історично ми, безумовно, знаходимося на верхній межі» оцінок, - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейної інвестиційної компанії в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі. «Одним із великих плюсів є те, що, схоже, уряд дозволить великим технологічним компаніям стати ще більшими».

Наступного тижня буде опубліковано надзвичайно важливий щомісячний звіт про стан ринку праці в США.

Політики, відповідальні за монетарну політику, не дійшли єдиної думки щодо подальших кроків у питанні процентних ставок, а Стівен Міран, нещодавно призначений президентом Дональдом Трампом до складу ФРС, продовжує наполягати на прискоренні пом'якшення монетарної політики.

На початку цього тижня голова ФРС Джером Пауелл повторно наголосив, що центральний банк США повинен збалансувати побоювання щодо інфляції та ослаблення ринку праці при прийнятті рішень щодо процентних ставок.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 3,11 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 110 нових максимумів і 109 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 1166 акцій подорожчали, а 3502 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 3 до 1. Обсяг торгів на американських біржах склав 19,58 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,99 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.