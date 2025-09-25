Долар слабо змінюється до євро та єни, зростає до фунта

Курс долара США стабільний до євро та єни вдень у четвер, але підвищується до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index додають по 0,01%.

До кінця тижня трейдери очікують публікації важливих статданих, які можуть вплинути на подальшу грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи (ФРС) США. Так, у четвер буде представлено остаточну оцінку зростання ВВП США за другий квартал, а в п'ятницю - серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE Core).

Попередньо повідомлялося про зростання американської економіки у квітні-червні на 3% у перерахунку на річні темпи. Переглянута оцінка передбачала підйом на 3,3%, і ринок загалом очікує її підтвердження.

Євро за даними на 14:59 к.ч. коштує $1,1743 порівняно з $1,1739 на закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3420 проти $1,3447 за підсумками минулої сесії.

Старший валютний аналітик InTouch Capital Markets Петро Матис, слова якого наводить Reuters, вважає, що якщо фунт завершить тиждень нижче $1,35, то це може спровокувати його подальше послаблення на тлі проблем із державними фінансами у Великій Британії.

Курс долара щодо ієни становить 148,82 ієни проти 148,90 ієни наприкінці попередніх торгів.

Як показав протокол липневого засідання Банку Японії, деякі члени керівництва регулятора висловилися за подальше підвищення відсоткових ставок, хоча японський ЦБ одноголосним рішенням залишив ставку на рівні 0,5%.

"Ключова ставка Банку Японії нижча за рівень, що вважається нейтральним, ціни залишаються порівняно високими", - сказав один із керівників. Керівники погодилися, що інфляційний тиск на ринку продовольства, особливо в сегменті рису, має ослабнути.

Швейцарський франк коштує $1,2561 проти $1,2575 напередодні. Центробанк країни за підсумками засідання, що завершилося в четвер, очікувано зберіг ключову процентну ставку на мінімальному з 2022 року рівні 0% річних, але погіршив прогноз зростання ВВП на наступний рік.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1320 юаня порівняно з 7,1379 юаня в середу.