Фінансові новини
- |
- 25.09.25
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар слабо змінюється до євро та єни, зростає до фунта
15:56 25.09.2025 |
Курс долара США стабільний до євро та єни вдень у четвер, але підвищується до фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index додають по 0,01%.
До кінця тижня трейдери очікують публікації важливих статданих, які можуть вплинути на подальшу грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи (ФРС) США. Так, у четвер буде представлено остаточну оцінку зростання ВВП США за другий квартал, а в п'ятницю - серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE Core).
Попередньо повідомлялося про зростання американської економіки у квітні-червні на 3% у перерахунку на річні темпи. Переглянута оцінка передбачала підйом на 3,3%, і ринок загалом очікує її підтвердження.
Євро за даними на 14:59 к.ч. коштує $1,1743 порівняно з $1,1739 на закриття торгів у середу.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3420 проти $1,3447 за підсумками минулої сесії.
Старший валютний аналітик InTouch Capital Markets Петро Матис, слова якого наводить Reuters, вважає, що якщо фунт завершить тиждень нижче $1,35, то це може спровокувати його подальше послаблення на тлі проблем із державними фінансами у Великій Британії.
Курс долара щодо ієни становить 148,82 ієни проти 148,90 ієни наприкінці попередніх торгів.
Як показав протокол липневого засідання Банку Японії, деякі члени керівництва регулятора висловилися за подальше підвищення відсоткових ставок, хоча японський ЦБ одноголосним рішенням залишив ставку на рівні 0,5%.
"Ключова ставка Банку Японії нижча за рівень, що вважається нейтральним, ціни залишаються порівняно високими", - сказав один із керівників. Керівники погодилися, що інфляційний тиск на ринку продовольства, особливо в сегменті рису, має ослабнути.
Швейцарський франк коштує $1,2561 проти $1,2575 напередодні. Центробанк країни за підсумками засідання, що завершилося в четвер, очікувано зберіг ключову процентну ставку на мінімальному з 2022 року рівні 0% річних, але погіршив прогноз зростання ВВП на наступний рік.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1320 юаня порівняно з 7,1379 юаня в середу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
|WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Банки видали іпотечних кредитів на 1,6 мільярда за місяць
|Долар слабо змінюється до євро та єни, зростає до фунта
|ЄБРР: Українські користувачі з липня 2023 до липня 2024 року витратили на придбання біткоїнів $882 мільйони
|Фондові індекси Європи знижуються, незважаючи на сильну звітність H&M
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4882 грн/$1
Бізнес
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій