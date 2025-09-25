Фондові індекси Європи знижуються, незважаючи на сильну звітність H&M

Європейські фондові індекси опускаються на торгах у четвер.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:09 EET знизився на 0,4% - до 551,65 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,22%, німецький DAX - 0,44%, французький CAC 40 - 0,65%, італійський FTSE MIB - 0,28%, іспанський IBEX 35 - 0,18%.

Як стало відомо в четвер, індекс споживчої довіри у Франції у вересні становив 87 пунктів, не змінившись порівняно із серпневим значенням і залишившись на мінімумі за два роки, за даними національного статистичного управління Insee.

Тим часом випереджальний індикатор споживчої довіри в Німеччині, що розраховується дослідницькою компанією GfK, зріс і перевищив прогнози. Значення жовтневого індикатора збільшилося до мінус 22,3 пункту порівняно з мінус 23,5 пункту у вересні. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували цей показник на рівні мінус 23,3 пункту.

Обсяг виданих споживчих кредитів у єврозоні в серпні збільшився на 2,5% у річному вираженні, максимальними темпами з квітня 2023 року. Зростання індикатора прискорюється 12 місяців поспіль.

Кредити, видані банками єврозони нефінансовим компаніям, минулого місяця збільшилися на 3% і досягли рекордних в історії 5,26 трлн євро.

Акції шведської Hennes & Mauritz Group (H&M) підскочили на 9,4% і є лідером зростання у зведеному європейському індексі. Власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу в третьому кварталі 2025 фінансового року наростив чистий прибуток на 39%, що виявилося кращим за очікування експертів.

Ринкова вартість гірничодобувної Rio Tinto піднімається на 2,7% на тлі зростання цін на мідь у Шанхаї до максимуму за пів року.

Тим часом ціна паперів німецької Siemens Healthineers падають на 4,3% на новині, що міністерство торгівлі США почало перевірку імпорту засобів індивідуального захисту, медичних товарів, робототехніки та промислового обладнання на предмет загроз для національної безпеки. Розслідування потенційно може призвести до введення підвищених мит на імпорт цих категорій товарів.

Капіталізація данського виробника медичного обладнання Coloplast знижується на 3,7%, нідерландської Philips - на 2,7%.

Вартість акцій швейцарського банку UBS знижується на 1,6%. Фінрегулятор FINMA відзначив прогрес у розробці планів банку на випадок кризової ситуації, проте вказав на необхідність подальшої роботи в цьому напрямку.

У Франкфурті акції Commerzbank дорожчають на 2,1%, а ринкова вартість Heidelberg Materials і Siemens Energy падає на 3,8%. У Парижі папери Renault дорожчають на 2,6%, Compagnie de Saint-Gobain - дешевшають на 2,3%.