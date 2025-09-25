НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4882 грн/$1

Зеленський заявив, що має пряму підтримку президента США Дональда Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура та заводи з виробництва зброї, і додав, що якщо Україна отримає додаткову далекобійну зброю від США, "ми її використаємо".