25.09.25
14:08
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4882 грн/$1
12:35 25.09.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 25 вересня 2025 року.
|Показник
|24.09.2025
|25.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3936
|41.4882
|0.23
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 25 вересня - 41,4105 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
|WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
|У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|ЄБРР: Українські користувачі з липня 2023 до липня 2024 року витратили на придбання біткоїнів $882 мільйони
|Фондові індекси Європи знижуються, незважаючи на сильну звітність H&M
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4882 грн/$1
|За рік кількість криптомільйонерів у світі зросла на 40%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.09.25
|Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані США
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research