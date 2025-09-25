ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.09.25

"Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору", - написав Соболев у Facebook за результатами зустрічі у Нью-Йорку із ключовими інвесторами публічних ринків, поміж яких Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.