Фінансові новини
- |
- 25.09.25
- |
- 11:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані США
08:43 25.09.2025 |
Ціни на золото залишалися стабільними в четвер, а дещо слабший долар надавав певну підтримку, тоді як інвестори очікували на ключові економічні дані США, щоб отримати додаткову інформацію про курс політики Федеральної резервної системи.
Станом на 05:47 EET ціна спотового золота становила 3737,01 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3767,90 долара.
Індекс долара США впав на 0,1%, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим для закордонних покупців.
У середу президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що «повністю підтримує» рішення ФРС про зниження, минулого тижня, облікової ставки і очікує подальшого зниження в майбутньому.
«Цей крок (зростання ціни на золото) може відображати очікування, що ФРС має намір стимулювати економіку США, переорієнтовуючи свою увагу на ринок праці», - сказав Ілля Співак, глава відділу глобальної макроекономіки Tastylive.
«Початкові рівні підтримки знаходяться в районі 3700 і 3600 доларів. Пробиття опору на останньому максимумі біля 3790 доларів може відкрити шлях до 3870-3875 доларів, а потім і до 4000 доларів».
Інвестори очікують на звіт про індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який є улюбленим показником інфляції ФРС, який буде оприлюднений у п'ятницю.
Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що звіт покаже зростання на 0,3% в серпні в порівнянні з попереднім місяцем і на 2,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
«Я не думаю, що дані про інфляцію матимуть значний вплив (на золото), якщо тільки вони не будуть надзвичайно високими», - сказав генеральний директор GoldSilver Central Брайан Лан.
«Згідно з нашим кількісним аналізом ринку, в довгостроковій перспективі ситуація залишається дуже оптимістичною».
Тижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття в США, які будуть опубліковані сьогодні, можуть дати уявлення про стан ринку праці.
Ринки в цілому очікують ще двох знижень ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього року, в жовтні та грудні.
Золото, яке є безпечним активом і, як правило, зростає в умовах низьких процентних ставок, у вівторок досягло рекордного рівня 3790,82 долара.
Спотове срібло подорожчало на 0,1% до 43,97 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1477,94 долара, а паладій подорожчав на 0,2% до 1211,84 долара.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
ТОП-НОВИНИ
|WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
|У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
|Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані США
|Азіатські акції знизилися, слідуючи за втратами на Волл-стріт; у центрі уваги протоколи засідання Банку Японії
|Долар залишається сильним на тлі коливань ставок ФРС та уваги до даних
|Акції закрилися зниженням на тлі побоювань щодо їхньої вартості
|Долар США зміцнюється до основних валют
|Фондові індекси Європи знижуються слідом за індексами США
Бізнес
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI