Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані США

08:43 25.09.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото залишалися стабільними в четвер, а дещо слабший долар надавав певну підтримку, тоді як інвестори очікували на ключові економічні дані США, щоб отримати додаткову інформацію про курс політики Федеральної резервної системи.

Станом на 05:47 EET ціна спотового золота становила 3737,01 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3767,90 долара.

Індекс долара США впав на 0,1%, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим для закордонних покупців.

У середу президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що «повністю підтримує» рішення ФРС про зниження, минулого тижня, облікової ставки і очікує подальшого зниження в майбутньому.

«Цей крок (зростання ціни на золото) може відображати очікування, що ФРС має намір стимулювати економіку США, переорієнтовуючи свою увагу на ринок праці», - сказав Ілля Співак, глава відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

«Початкові рівні підтримки знаходяться в районі 3700 і 3600 доларів. Пробиття опору на останньому максимумі біля 3790 доларів може відкрити шлях до 3870-3875 доларів, а потім і до 4000 доларів».

Інвестори очікують на звіт про індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який є улюбленим показником інфляції ФРС, який буде оприлюднений у п'ятницю.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що звіт покаже зростання на 0,3% в серпні в порівнянні з попереднім місяцем і на 2,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Я не думаю, що дані про інфляцію матимуть значний вплив (на золото), якщо тільки вони не будуть надзвичайно високими», - сказав генеральний директор GoldSilver Central Брайан Лан.

«Згідно з нашим кількісним аналізом ринку, в довгостроковій перспективі ситуація залишається дуже оптимістичною».

Тижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття в США, які будуть опубліковані сьогодні, можуть дати уявлення про стан ринку праці.

Ринки в цілому очікують ще двох знижень ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього року, в жовтні та грудні.

Золото, яке є безпечним активом і, як правило, зростає в умовах низьких процентних ставок, у вівторок досягло рекордного рівня 3790,82 долара.

Спотове срібло подорожчало на 0,1% до 43,97 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1477,94 долара, а паладій подорожчав на 0,2% до 1211,84 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 08:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,08 0,19 41,6236  0,04 0,09
EUR 48,3086  0,14 0,29 49,0386  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес