Золото залишається стабільним, оскільки інвестори очікують на ключові економічні дані США

Ціни на золото залишалися стабільними в четвер, а дещо слабший долар надавав певну підтримку, тоді як інвестори очікували на ключові економічні дані США, щоб отримати додаткову інформацію про курс політики Федеральної резервної системи.

Станом на 05:47 EET ціна спотового золота становила 3737,01 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3767,90 долара.

Індекс долара США впав на 0,1%, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим для закордонних покупців.

У середу президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що «повністю підтримує» рішення ФРС про зниження, минулого тижня, облікової ставки і очікує подальшого зниження в майбутньому.

«Цей крок (зростання ціни на золото) може відображати очікування, що ФРС має намір стимулювати економіку США, переорієнтовуючи свою увагу на ринок праці», - сказав Ілля Співак, глава відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

«Початкові рівні підтримки знаходяться в районі 3700 і 3600 доларів. Пробиття опору на останньому максимумі біля 3790 доларів може відкрити шлях до 3870-3875 доларів, а потім і до 4000 доларів».

Інвестори очікують на звіт про індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який є улюбленим показником інфляції ФРС, який буде оприлюднений у п'ятницю.

Згідно з опитуванням Reuters, очікується, що звіт покаже зростання на 0,3% в серпні в порівнянні з попереднім місяцем і на 2,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Я не думаю, що дані про інфляцію матимуть значний вплив (на золото), якщо тільки вони не будуть надзвичайно високими», - сказав генеральний директор GoldSilver Central Брайан Лан.

«Згідно з нашим кількісним аналізом ринку, в довгостроковій перспективі ситуація залишається дуже оптимістичною».

Тижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття в США, які будуть опубліковані сьогодні, можуть дати уявлення про стан ринку праці.

Ринки в цілому очікують ще двох знижень ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього року, в жовтні та грудні.

Золото, яке є безпечним активом і, як правило, зростає в умовах низьких процентних ставок, у вівторок досягло рекордного рівня 3790,82 долара.

Спотове срібло подорожчало на 0,1% до 43,97 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1477,94 долара, а паладій подорожчав на 0,2% до 1211,84 долара.